Lo sufre Jorge Fossati: Las tres ausencias confirmadas que tendrá Perú vs Chile

En el partido que podría definir la clasificación de Perú al Mundial 2026, el técnico Jorge Fossati ya sabe que no contará con tres habituales titulares. Chocando desde las 20:30 horas en el estadio Nacional, el vital duelo ante Chile se dará este viernes 15 de noviembre por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas y la ‘Bicolor’ tendrá grandes ausencias.

Más todavía sabiendo que el partido será ante el Chile del técnico Ricardo Gareca, estratega que estuvo siete años en Perú y que, igual que la ‘Bicolor’, también se juega su posible clasificación al Mundial 2026. De esta manera, el ‘Clásico del Pacífico’ tiene los condimentos necesarios para ser calificado de partidazo en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Volviendo a los jugadores de Perú que no estarán, se confirmó que el técnico Jorge Fossati no podrá contar con tres habituales titulares. Golpeados tanto en zona defensiva como en ofensiva, las ausencias ya se hicieron oficial y los cracks que no podrán estar son: el portero Pedro Gallese, el defensa Carlos Zambrano y el extremo Bryan Reyna.

¿Qué jugadores pierde Perú para el partido ante Chile?

Hay que mencionar que las dos primeras bajas confirmadas fueron la del portero Pedro Gallese y la del extremo Bryan Reyna. Viendo su segunda tarjeta amarilla en el duelo entre Perú vs. Brasil, ambos elementos quedaron suspendidos para la siguiente fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: el partido ante Chile.

La siguiente suspensión de la que se tuvo confirmación fue la ausencia de Carlos Zambrano. El defensa tuvo una fuerte discusión con el árbitro durante el Perú vs. Brasil y la CONMEBOL lo sancionó con una fecha de suspensión. Así pues, su castigo se dará en el Perú vs. Chile de este viernes 15 de noviembre.

¿Cuántos puntos tiene Perú en las Eliminatorias?

Al término de la fecha 10 de las Eliminatorias, Perú tiene seis puntos. Ubicado en el puesto nueve de la tabla general, el gran reto es terminar séptimo, pues ese lugar reparte una opción para el repechaje al Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile?

El duelo entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes. Programados para jugar desde las 20:30 horas del viernes 15 de noviembre, el cotejo se realizará presumiblemente en el estadio Nacional y será válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.

