La batalla campal que se dio en el último partido entre FBC Melgar y Universitario de Deportes sigue trayendo problemas generales. Los hinchas merengues se preguntaban hasta hace poco qué jugadores de su club estarían sancionados para la siguiente fecha. Los merengues chocarán de local ante UTC de Cajamarca en la previa de su centenario merengue. Se pudo conocer que habrá un número considerable de bajas para ese cotejo.

¿Qué jugadores de Universitario de Deportes están sancionados?

La información la presenta el Diario Líbero, ante las dudas sobre quiénes quedarían fuera del enfrentamiento contra el Gavilán del Norte. Acá la exposición de tal: “Tras el partido, se desató una batalla campal entre los rojinegros y los merengues, perjudicando a ambos equipos. Según el periodista de Líbero Gustavo Peralta, los cremas sufrirán las bajas de Yuriel Celi, Aamet Calderón, Jorge Murrugarra y Aldo Corzo (por doble amarilla)”. Toda esta problemática la vimos por la señal de (Disney+).

Pero eso no queda ahí, también por parte del cuadro Characato hubieron sancionados: “Además, Peralta informó sobre los jugadores expulsados en el equipo dominó: Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres, y recalcó que “el informe ya está hecho y esos son los nombres”. Comparativamente, Melgar perdería más, ya que Lavandeira y Cáceres son titulares, mientras que en la ‘U’ solo Corzo era un habitual en el once principal, a diferencia de Celi y Murrugarra, que son piezas de recambio”.

Lo que podemos darnos cuenta, es que hay un nombre Alex Valera que estaría siendo también castigado de forma extraoficial porque hay material audiovisual donde se puede notar que agrede a un compañero. Hasta mucho lo adjudican como el responsable de que haya existido una pelea como tal, pues antes de que toque a Tomás Martínez, rival de turno, todo estaba manejado por la tranquilidad. Este sería el quinto nombre sancionado.

Disputado partido entre FBC Melgar y Universitario de Deportes. (Foto: Liga 1).

¿Cuál será el plan de Fabián Bustos en Universitario?

Entonces, pasando a limpio que los cuatro jugadores castigados con tarjeta roja son: Yuriel Celi, Aamet Calderón, Jorge Murrugarra y Aldo Corzo. El primero no es un acostumbrado titular, entonces no sería un problema general para la planificación de Fabián Bustos. Después está el tercer portero del plantel que se agarró a golpes en la propia cancha, no juega mucho, así que no sería problema. Pasamos a ver el nombre de Jorge Murrugarra como tercero, él si alterna minutos en partidos complicados.

Junto a Aldo Corzo, el capitán e indiscutible en Universitario de Deportes, sin son piezas que se harán sentir como ausencias. Los cremas deberán potenciar su mediocampo en este sentido, con un jugador para subsanar la ausencia de Murru. Mientras que por el Mazo, seguramente veremos a un central titular novedoso, que no tenga muchos minutos, y obviamente, aparezca otro nombre en la banca de suplentes. Dos de cuatro, es un número considerable. No nos olvidemos que podrían castigar también a Alex Valera, delantero clave.

¿Qué dice Alianza Lima sobre el caso de violencia en el Melgar vs. Universitario?

En un comunicado reciente, el eterno rival puso el dedo en la herida: “Desde el club Alianza Lima lamentamos los actos de violencia ocurridos tras el partido de este miércoles 31 de julio en Arequipa. Invocamos a la Comisión Disciplinaria de la FPF, presidida por el señor Miguel Grau Quinteros, a actuar con la misma severidad y celeridad con la que se castigó a otros clubes, incluyendo el nuestro, durante el desarrollo del actual torneo”. Dejando en claro que quiere ver castigos de inmediato.