Es momento de volver a lo bueno, tener la opción de quizás retroceder un poco para poder hallar respuestas en jugadores que no han sido considerados en la última convocatoria. La Selección Peruana de Jorge Fossati está urgida de puntos, sabe que no puede regalar más resultados a los rivales de turno, porque si no estará volando el propio Nonno. Ante esa medida urgente se tomará una decisión bastante fuerte, que el hincha estará pendiente de conocer lo más pronto posible.

¿Quiénes serán los llamados sorpresa en la Selección Peruana?

Pensando al ciento por ciento en lo que serán los siguientes partidos por Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Peruana con Jorge Fossati a la cabeza estará llamando si no pasa nada extraño a dos referentes absolutos dentro del equipo de todos. Nos referimos a los nombres pesados de Paolo Guerrero y Christian Cueva, quienes estarían en la lista final por los motivos que explicaremos en este preciso momento. Lo pudo confirmar Bolavip por una fuente muy cercana y confiable.

¿Por qué volverá Paolo Guerrero a la Selección Peruana?

El primero es bastante sencillo, y lo contó el propio Jorge Fossati en varias oportunidades. Si Paolo Guerrero tiene minutos destacados con camiseta de Alianza Lima entrará en consideración, ahora que logró anotar por primera vez contra Sport Boys, le hace el trabajo bastante más sencillo. Mientras que el segundo caso, es algo parecido, pero con un toque de licencia más abierta. Porque Christian Cueva hasta ahora, no hizo nada para ser llamado, sin embargo, es casi un capricho el Nonno.

¿Por qué regresará Christian Cueva a la Selección Peruana?

Al volante de Cienciano del Cusco le pidió un par de situaciones como tal, que parecían imposibles por su problema legal organizado por su aún esposa. Resulta que los petitorios desde VIDENA para Aladino, eran que tenga un equipo de primera división donde pueda jugar constantemente. Lo cual está cumpliendo a la perfección, gracias a la oportunidad que le dio Cienciano del Cusco, al recontratarlo después de todo el escándalo mediático. Y el complemento, fue que juegue la mayor parte del tiempo, cumpliendo eso no al 100% por ahora.

Con estos dos jugadores, estarán de vuelta seguramente para muchos, en principio, el control del grupo y el respeto máximo al trabajo de Jorge Fossati. Esas cosas te puede asegurar Paolo Guerrero a sus 40 años, y por ahí minutos en cancha contra Uruguay o Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. Por el lado de Christian Cueva, la magia, alegría, y otros aspectos que solo te da Aladino, se mostrarán seguramente con el pasar de las semanas cuando se junten como tal.

¿Cuáles son los siguientes partidos de la Selección Peruana?

El combinado patrio estará jugando los próximos duelos por Fecha FIFA contra Uruguay y Brasil respectivamente. Ante el conjunto charrúa estará chocando el próximo 11 de octubre a las (8:30 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Nacional de Lima. Mientras que con la Canarinha estará jugando el 15 de octubre a las (7:45 PM – HORA PERUANA) en el Arena BRB Mané Garrincha. En estos versus Jorge Fossati deberá sumar puntos o complicará su existencia.

Jorge Fossati en la Copa América. (Foto: Getty).

¿Quién llegaría por Jorge Fossati a la Selección Peruana?

Se habla mucho de la presencia de Tiago Nunes, quien vence contrato a final de temporada en Chile con la Universidad Católica. Ese nombre estuvo ligado fuertemente en las últimas semanas, pero al parecer estaría enfriándose la posibilidad por el hecho de que es un técnico que no desearía hacerse cargo de la Selección Peruana en ruinas, para empezar desde cero con una directiva poco seria. Es cuestión todavía de esperar un posible reemplazo del Nonno.