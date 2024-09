Jorge Fossati está en el ojo de la tormenta por sus actuaciones, trabajo hecho hasta este momento, y obviamente, con un cuestionado presente por los puntos obtenidos con la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. El Nonno ha sido relacionado como un posible despedido a corto plazo si no le gana a Uruguay, y en su lugar estaría entrando Tiago Nunes para poder darle un giro completo a La Blanquirroja con otra perspectiva de trabajo.

Donde se priorice la formación y la búsqueda de talentos. Pero eso debería esperar un poco más, según podemos entender, con lo que nos acabamos de enterar. Resulta que en el país hermano de Chile, dicen algo completamente diferente a lo que expuso en su momento esta redacción. Que tiene una información completamente chequeada, aquella que estaría activando una vez no se cumplan los objetivos como tal. Pero es válido contar todo lo que pasa en la atmósfera de La Bicolor, hasta con los trascendidos.

¿Qué pasa con el posible entrenador de la Selección Peruana?

El periodista chileno, Bruno Sampieri, en su canal de YouTube contó detalles importantes sobre el futuro profesional del actual entrenador del conjunto cruzado. Donde obviamente, menciona lo que puede ser su historia con la Selección Peruana. Y eso es lo que verdaderamente nos interesa: “La información que yo tengo de Tiago Nunes, es que lo económico sigue siendo lo más difícil, pero hay optimismo con que siga Tiago Nunes en la Católica”.

Lo que menciona también el reconocido comunicador, con amplia experiencia dentro del mundo de la Universidad Católica de Chile, es que hay un aspecto por cumplir con el técnico brasileño: “Si bien, es un poco caro, él está contento en la UC y el tema es familiar (su pareja no vino con él a Chile). A Perú no se va a ir, eso se los puedo dar, por hecho, no se fue bien de Sporting Cristal, entonces es difícil que vuelva a la selección peruana”.

¿Por qué no llegaría Tiago Nunes a la Selección Peruana?

Finalmente, el protagonista en medios de comunicación del programa Frecuencia Cruzada, expone la cercanía que tiene el profesor Nunes con la actual directiva del cuadro chileno. A quienes podría asegurarle ahora mismo, que tiene un compromiso difícil de romper: “Tiago está bien en la Católica, hay vaivenes, por supuesto, como en cualquier trabajo, pero Tiago está bien en la Católica. Yo siento, que se va a quedar en la Católica. No se los puedo confirmar, pero hoy, yo diría que se queda”.

Lo que podemos decir en esta redacción, es que la directiva de la Federación Peruana de Fútbol, estará buscando respuestas una vez termine el partido contra Uruguay. Donde Perú debería ganar y pensar que todavía es posible clasificar a la siguiente cita mundialista. Si no se logra ese aspecto, recién se aceptaría que el equipo de todos está eliminado. Ahí entraría a tallar el trabajo de hormiga, el cual se le encomendaría a Tiago Nunes con toda su experiencia como docente dentro del fútbol. Igual, es una apuesta a futuro, veremos cómo se termina desarrollando.

Jorge Fossati en el Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Diario El Diez),

¿Jorge Fossati seguirá como entrenador de la Selección Peruana?

Esto no quiere decir que el proceso de Jorge Fossati vaya a continuar, aun con una posible negativa de Tiago Nunes. Nada de eso, en VIDENA están viendo oportunidades de mejora siempre. Por eso, no sería novedad que haya un corte de proceso y se tome un tiempo para poder determinar nuevas acciones. Las cuales podrían verse de forma inmediata, o no necesariamente, esperando nuevas directrices de las áreas correspondientes. Hay que ser muy pacientes.