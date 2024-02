La gerencia principal del actual monarca de Liga 1 descartó todo tipo de especulaciones sobre el plantel principal. Jean Ferrari antes del partido contra UTC de Cajamarca, declaró para L1 MAX, donde mencionó el tema de Luis Urruti, quien en las últimas horas fue vinculado con el equipo donde estuvo hasta el año pasado. Dejando en claro lo que quiere el administrador temporal para su club.

“No hubo ningún tipo de conversación”. Sostuvo seriamente el administrador temporal de Universitario de Deportes, después de la pregunta directa en L1 MAX. Donde se consultó sobre este posible regreso, después de conocerse la libertad de fichar futbolistas sin límite. Siendo Jean Ferrari categórico en todos los sentidos conocidos, con lo cual no hay vuelta para atrás.

Textualmente, lo que explicó el ex volante de León de Huánuco, fue algo bastante claro y hasta coherente: “Sabiendo que el mercado está complicado, de momento el profesor Fabián Bustos no nos ha mencionado nada de eso. Sabemos de la posibilidad de traer jugadores libres, a quienes no les afecta el cierre de libro de pases, así que de momento hoy, no estamos apuntando a traer a nadie más”.

Recordemos que Luis Urruti ha sonado en el exterior, la camiseta de Liga Deportiva Universitaria lo estaría buscando para un proyecto en Ecuador. Además, algunas fuentes soltaron el rumor de su posible llegada a Alianza Lima, encendiendo las alarmas de los hinchas merengues. Por eso, quizás el nombre de la “U” aparece en la mesa, pero no dejaría de ser más que un rumor absoluto.

¿Cuál será el destino de Luis Urruti?

En este momento Luis Urruti se encuentra suelto en plaza y esperando una oportunidad para poder coger equipo. Sea en Perú, donde cierra su mercado de fichajes el día lunes 26 de febrero por la noche, o en el exterior donde las fechas son distintas. Su punto a favor, es que es jugador libre, cuenta con su carta pase en mano, por lo que tiene oportunidad inmediata para llegar a cualquier equipo.

¿Dónde podría jugar Luis Urruti esta temporada?

Gustavo Peralta adelantó lo que muchos mencionaron antes, colocando al delantero uruguayo en la órbita principal de FBC Melgar de cara al cierre de mercado: “Luis Urruti está en los planes de Melgar. “Tito”, nacionalizado peruano, tiene opciones en el extranjero también, pero el cuadro arequipeño busca ficharlo”.

¿Cómo le fue a Luis Urruti en Universitario de Deportes?

Con camiseta del cuadro merengue, El Tito fue contundente y tiene excelentes números. El ex River Plate de Uruguay, jugó en total 100 partidos con Universitario de Deportes, en los que logró anotar 22 tantos y entregó a sus compañeros 15 asistencias. Un referente para la nueva generación estudiantil.