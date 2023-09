En un escándalo que sacude los cimientos del fútbol peruano, el exatacante Víctor Rossel ha desencadenado una controversia al afirmar que seis jugadores del Club Academia Cantolao han sido apartados del equipo debido a su involucramiento en el mundo de las apuestas deportivas. Esta revelación ha dejado atónitos a los aficionados y ha llevado al Pirata FC a solicitar una investigación por parte de la Federación Peruana de Fútbol, después de una derrota abrumadora de 11-0 ante los Chankas en la Liga 2.

Las acusaciones de Rossel no pasaron desapercibidas, y el exfutbolista Reimond Manco decidió compartir su opinión sobre la situación en su popular programa de YouTube, Cojo y Manco. Donde ratificó la gravedad de la problemática al recordar sus propias experiencias cuando jugaba en la Segunda División para el Juan Aurich de Chiclayo hace un año.

“Yo estuve el año pasado en Aurich, en segunda y todo el mundo sabe quiénes son (los que se echan). Son 5 o 6 que de verdad salen a apostar, que apuestan, te llaman y todo eso. A esos deberían suspenderlos de por vida porque ensucian el fútbol. Los futbolistas saben quiénes son”, comentó.

Además, Manco destacó que estas personas suelen aprovecharse de los jugadores más jóvenes o aquellos que ganan salarios bajos, a veces tentándolos con ofertas que multiplican su sueldo. Sin embargo, él enfatizó que esta práctica está lejos de ser justificada, ya que refleja una falta de principios y valores.

“Hay chicos en segunda que no cobran un mes, dos meses y ganan 1 mil soles. Y que venga alguien y les digan: ‘Haz un penal y te vamos a dar 5 mil soles’. A veces la necesidad tiene cara de perro. No digo que esté bien, porque eso significa que no tienes principios ni valores. Y son jugadores que están en actividad, es lo más repudiable que hay. Ya al que le cae el guante…”, advirtió.

Ante este escenario alarmante, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación. La SAFAP ha estado llevando a cabo campañas tanto internas como públicas sobre el amaño de partidos y las apuestas deportivas durante mucho tiempo. En su declaración, la instó a los involucrados a reflexionar sobre las graves consecuencias de participar en tales actividades.

“En SAFAP desde hace tiempo venimos realizando campaña (no solo internas, sino mediáticas) con nuestros agremiados con relación a los amaños de partidos y las apuestas deportivas. Ellos son conscientes de cuáles son las consecuencias de participar en este tipo de actividades. Saben que pueden sacarlos para siempre del sistema del fútbol”, se lee en el comunicado que lanzó la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) en relación al caso.

