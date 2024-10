La semana previa al partido entre la Selección Peruana y Uruguaya se vio alterada por unas declaraciones fuertes de Luis Suárez, donde criticó fuertemente a Marcelo Bielsa. Este hecho generó algunos comentarios externos a favor y en contra de lo dicho por el histórico crack charrúa. Hasta que apareció el ídolo de la juventud del ex Barcelona de España, Liverpool en Inglaterra, entre otros clubes más. Este personaje reconocido por el mundo entero se dirigió a “Luisito” con un mensaje bastante llamativo.

¿Qué dijo sobre la discusión entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa?

En una entrevista para el Diario Depor, Rubén Sosa habló sobre este hecho, considerado como una polémica internacional: “Me sorprendió, yo lo conozco a Luis de chiquito. Él se retiró bien, no tuvo problemas. No he hablado con él, pero me sorprendió, pues él no es así. No sé si fue un tema de él o de algún compañero, no es el Suárez que conozco yo. Le voy a enviar un mensaje para saludarlo y saber el motivo de esa entrevista que no venía al caso, ya que se retiró como un gran goleador que es en todos los equipos que ha jugado”.

¿Qué piensa sobre el comportamiento de Luis Suárez?

El Principito le explicó al periodista Wilmer Robles Tadokoro, que desconoce por qué actuó Suárez de esta manera, lo recuerda bien y es una reacción extraña según percibe él como persona cercana al Conejo: “Algo le pasó a Luis, pero no era el momento. Cuando tienes que hablar de un entrenador, lo tienes que hacer cuando estás adentro, no cuando te vas. Cuando él se va de la selección, no puedes declarar en contra de un entrenador, de un compañero, lo tienes que decir cuando él está adentro”.

De la misma manera, el ídolo de Nacional de Uruguay puso en contexto cómo se manejan las diferencias entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa: “Es la ley del futbolista. Si el entrenador no me gusta, si no me pone, entonces, tengo que hablar con él. Se lo tenía que decir a él, no a la prensa. Ahora, capaz los chicos que se quedan van a tener problemas. Para mí no tenía que decirlo, pues involucra a los chicos que se quedan. Yo conozco a Bielsa, sé la persona que es, pero lo más lindo es hablar con el técnico”.

¿Cómo ve el partido entre Perú y Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas?

Sobre el partido contra la Selección Peruana, el cual se jugará este viernes por la noche. El Principito recordó: “Tengo amigos peruanos. Nos recibieron en el hotel, les regalaba la camiseta. Tuve la suerte de hacerle un gol a Perú para las Eliminatorias del Mundial de Italia 90 y de ganarles en Montevideo, con dos goles míos. He tenido partidos lindos contra Perú, pero respetándolos. Para mí ustedes tienen un gran entrenador, pero hay que darle tiempo”.

Ruben Sosa jugando por la Selección Uruguaya. (Foto: Getty).

Demostrando mucho respeto y dejando un consejo para quienes piden la cabeza de Jorge Fossati. Pide confianza y paciencia para con el seleccionador nacional de La Blanquirroja: “Perú está en un momento de transición, le está costando como sucedió con nosotros. Hoy en día, no hay favoritos en el fútbol. A pesar de que estamos bien, siempre hay que jugar los partidos. Perú tiene su hinchada, que anima mucho, y será un partido duro”.