Alianza Lima es un club que está en constante movimiento, y busca siempre la excelencia, por eso una derrota duele más de lo que muchos imaginan. En este caso, haber perdido la punta del Torneo Clausura 2024 es una cuenta que puede costar muy cara para el proyecto de Mariano Soso. Quien llegó para encaminar el trabajo de Alejandro Restrepo, que supuestamente fue despedido por no encontrarle vuelta al plantel principal.

¿Mariano Soso será echado de Alianza Lima?

Sin embargo, cuando se le preguntó a Bruno Mariani sobre el presente de Alianza Lima, lo que atinó a decir es que han conversado: “Charlamos con Mariano (Soso) anoche y esta mañana, hay una clara deuda en que no se pudo obtener la cantidad de situaciones que queríamos y no se pudo imponer el partido que habían planificado y sucede por muchos factores. Me parece que no soy la persona adecuada para hablar de funcionamiento públicamente”.

Lo cual termina siendo extraño, porque en esta charla con Denganche, en el canal de YouTube donde están Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, se habló sobre el presente de Mariano Soso. Quien recién llegó hace muy poco tiempo, pero entendemos que los cuestionamientos masivos han sido lo suficientemente fuertes para poder responder preguntas exigentes. En este caso, una situación parecida a una derrota, no se tolerará. Las reglas están plasmadas en la mesa, por lo que entendemos.

También le preguntaron por el armado del equipo. A lo que el gerente de fútbol, expuso que tiene amplio conocimiento de la situación, pero el rango de acción actual es bastante corto. Debido a que el descentralizado está jugándose, y más cambios de los que ya se vieron, no se podrán dar de un día para otro: “Es difícil hoy hacer un análisis tan objetivo y tan profundo porque todo lo que opinemos puede quedar atrás dentro de seis fechas”. Entonces, todavía lo veremos en (Disney+), salvo alguna catástrofe.

Bruno Mariano referenció que los jugadores están dejando la vida en el día a día, por ese lado está satisfecho. Pero también entiende que el fútbol profesional es de resultados: “Hoy confiamos en todos los futbolistas del plantel que hemos conformado, el entrenador está conforme con el plantel que tiene y estamos convencidos de que vamos a llegar a la meta al final del torneo y ahí tendremos que hacer una evaluación muy objetiva y sacaremos las conclusiones que sean correspondientes para ese momento”.

¿Quién es Mariano Soso y dónde dirigió antes?

Mariano Soso es un entrenador de fútbol argentino conocido por su trabajo en diversos clubes de América Latina. Nació el 30 de abril de 1981 (43 años) en Rosario, Argentina. Ha dirigido equipos en Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay. Entre los equipos más destacados que ha dirigido se encuentran: Real Garcilaso, Sporting Cristal, Gimnasia Esgrima La Plata, Emelec, Defensa y Justicia, San Lorenzo, O’Higgins, FBC Melgar, y ahora último: Sport Recife de Brasil en segunda división.

Mariano Soso en Alianza Lima el día de su presentación. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuál es el estilo de juego que pregona Mariano Soso?

Mariano Soso es reconocido por su enfoque táctico y su estilo de juego que prioriza la posesión del balón y el juego ofensivo, tal como lo mostró con Sporting Cristal en la temporada 2018. Ha tenido una carrera variada con éxitos en distintos países y es conocido por su capacidad para desarrollar y mejorar a sus equipos. Además, su conexión con cracks nacidos en Rosario, como Lionel Messi.