Se enfrentan hoy Atlético Grau vs. Alianza Lima por la Liga 1 2024. En un partido que comenzará desde la (1:00 PM – HORA PERUANA) en Piura.

EN VIVO Y EN DIRECTO: Atlético Grau vs. Alianza Lima por la Liga 1 MAX – Torneo Clausura 2024

Alianza Lima y Atlético Grau se ven las caras en un cotejo que sacará chispas seguramente. Por la señal de Liga 1 MAX, podremos vivir este cotejo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2024. Los equipos están en diferentes momentos, situaciones muy alejadas, pero con oportunidades muy parecidas. Porque los tres puntos son la clave en ambos lados, para poder alcanzar sus objetivos a corto plazo. Los íntimos llegaron a Piura para mantenerse en la punta, mientras que el Albo, espera acomodarse en la mitad de la tabla.

Alianza Lima de no mediar inconvenientes tendrá el once titular de gala, por eso, no se guardará absolutamente nada. Quien se lleva todas las miradas en este momento, es Paolo Guerrero. El delantero nacional viajó con el plantel principal y buscará la excelencia en este cotejo. Romper su sequía de anotaciones, regalar alegrías al pueblo blanquiazul y demostrar que está más vigente que nunca. Veremos cómo lo sostiene el conjunto local, desde su faceta defensiva.

Por el lado de Atlético Grau, se puede notar que hay hasta 5 bajas de consideración según notamos en la ficha previa. Son jugadores considerados como piezas claves en el elenco de Ángel David Comizzo. Sin embargo, fuera de todo lo que pueda pasar en este preciso instante. Alianza Lima buscará ganar de cualquier manera, para no perder el paso en este Torneo Clausura 2024. Sea con suplentes en el rival de turno, o con sus mejores galas.

Camerinos en Piura – Sullana. (Foto: Eduardo Combe).

La señala oficial de este partido, arranca desde un tiempo antes, Liga 1 MAX transmite en vivo este cotejo en el Estadio Campeones del 36 en Sullana, desde la (1:00 PM – HORA PERUANA). Todas sus plataformas están activas para el vivo correspondiente. Y también desde el extranjero lo podrás ver bajo la señal de (Disney+). Ahora, si quieres engancharte en nuestra cobertura, tenemos el minuto a minuto más completo en Bolavip.com donde no te perderás ningún detalle al respecto.