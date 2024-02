Los goles son el grito máximo del alma dentro del fútbol profesional, los equipos grandes como Sporting Cristal siempre están buscando futbolistas de alto nivel. Lo cual parece, que la chuntaron con Martín Cauteruccio quien llegó para marcar en los partidos jugados, y ahora está rindiendo de una manera superlativa. Está por encima de todos, dejando boquiabiertos a cada uno de los amantes del deporte rey.

Por eso, fue protagonista de una entrevista íntegra con los muchachos de Al Ángulo. Donde El Caute explicó por qué se siente tan cómodo dentro de Liga 1, y si hay una motivación a diario para romperla de esta manera: “Es la primera vez que tengo un arranque así. Siempre busco estar arriba. No solo lo digo por la tabla de goleadores, sino por ayudar al equipo y sentirme útil”.

Y es que para sentirse tranquilo, tuvo que conversar con un ídolo de tienda rimense. Como se trata del Piki, quien le dio las referencias más importantes de todas: “Lo que más hablamos con Cazulo es que él creía que yo podía encajar en el fútbol peruano porque se deja un poco más de espacios y tienes tiempo para definir. Dada mi edad, tener ese tiempo y espacio te puede beneficiar”.

Sobre su problema con Independiente de Avellaneda, el goleador de Sporting Cristal, marca distancia: “Yo estoy tranquilo, el tema está claro: es una deuda de sueldo y premios. También está la decisión que no iba a tener lugar, tenía que buscar otro rumbo. No hay nada mejor que un club venga, apueste por ti. Es lo más importante que te puede pasar como jugador”.

Recordando que se fue por un tema de no pago, y no por rendimiento como tal. Llegó jugando, siendo pieza fundamental para el Rojo o mejor conocido como el Rey de Copas: “La primera mitad del año la jugué completa. No estaba quizás en su idea futbolística en la otra mitad. Al final del año me pasa lo de la salmonela. Retomar fue una apuesta grande porque había riesgo de lesiones”.

¿Qué dijo Independiente de Avellaneda sobre Martín Cauteruccio?

En una entrevista para Infobae, el Secretario General del club argentino, Daniel Seoane, mencionó: “Se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal su siguiente partido?

Con Martín Cauteruccio como pieza clave para este proyecto deportivo. Sporting Cristal deberá chocar contra Cienciano del Cusco este viernes 9 de febrero desde las (7:00 PM – HORA PERUANA). Y después recibir a los Chankas en el Estadio Nacional de Liga, todo esto, correspondiente a la Liga 1 2024.