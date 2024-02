Quién decía que Paolo Guerrero iba a ser palabra santa en boca de todos en Perú. No conoce bien cómo muchas veces declara el experimentado portero peruano, Diego Penny. Quien como capitán y referente del Deportivo Garcilaso fue claro con respecto a lo que es la llegada del Depredador al ambiente deportivo peruano. Desde la posición más radical, le bajó completamente los humos a la gran novedad.

Está bien que el jugador esté en boca de todos, pero tampoco es para armar tanto revuelo menciona el popular portero: “No sabía que el equipo se llamaba Paolo Guerrero FC. Lo que yo sé es que Vallejo es un equipo de fútbol y Paolo es un jugador más. Seguramente tiene mucha jerarquía, como todos lo sabemos, es el capitán de la selección”.

Destacando que también es un ser humano y puede tener puntos débiles. Diego Penny conoce muy bien a Paolo Guerrero de la Selección Peruana, cuando coincidieron en épocas pasadas: “A él le afecta mucho la altura, así que le va a costar mucho acá, en Cusco. Aparte, nosotros dominamos la altura y vamos a tratar de someter a los rivales que vengan del llano”.

Y eso no quedó ahí, también fue parte de la mención el popular presentador de televisión Paco Bazán. Quien conoce bien a ambos personajes, tuteándolos de manera bastante amena. En esta oportunidad el conductor de El Deportivo lanzó unas fuertes frases sobre el capitán del Garcilaso de Cusco. Casi sepultando todo lo dicho por Diego Penny en su reciente intervención ante la prensa local.

Paco Bazán lanzó un mensaje sobre la repercusión de lo que dijo Penny sobre Guerrero. Metiendo en la charla a la señora madre del Depredador: “Paolo no es un jugador más Penny, por favor no jod… Por haber dicho eso, te va a meter tres goles. Doña Peta, que me escribe a menudo, me ha dicho: Paquito ya Paolo escuchó a Diego Penny, esta molestísimo y lo va a vacunar”.

Concluyendo el asunto con una carcajada bastante grande, diversión al máximo: “El capitán te vacuna, me gustaría llamarlo y decirle en vivo ¿Qué pasa contigo? Paolo no es uno más, es un crack. Y sí, se llama Paolo FC (Futbol Club), porque la César Vallejo va a trascender más allá de lo que ya lo hacía. A veces hay jugadores que están por encima del propio proyecto”.

¿Cuándo será el debut de Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo?

Según calendario establecido por el club de Trujillo, Paolo Guerrero estará jugando el partido del 18 de febrero. Recién para esas jornadas podremos ver al capitán de la Selección Peruana. Los hinchas de la Universidad César Vallejo deberán tener paciencia con el ídolo de multitudes. Es una estrella de nivel internacional, no se le puede exigir tanto.