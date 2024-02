La idea de tener a un delantero con tanta capacidad goleadora es que le deje aspectos positivos al club. En este caso Sporting Cristal invirtió en un matador como Martín Cauteruccio quien viene rompiendo todos los récords posibles. Ahora mismo, es el máximo goleador a nivel mundial en lo que va de la temporada. El ex San Lorenzo de Almagro y Quilmes en Argentina está bastante dulce.

Eso hasta ahí es bueno. Sin embargo, lo negativo es que está siendo seguido por el mundo entero, informa el Diario Líbero: “Martín Cauteruccio recibió en las últimas horas algunas ofertas del medio oriente para continuar su carrera, pero su deseo es continuar en Sporting Cristal y retribuir al hincha el cariño. El uruguayo tiene contrato por todo el 2024 e incluso desde el club se hará una oferta formal para que pueda extender el vínculo”.

La idea de Sporting Cristal, como club grande de Perú, es pactar su continuidad sin ninguna discusión. Por eso trabajan desde ya su futuro: “A sus 36 años (cumple 37 en abril) se mostró vigente en el fútbol peruano y eso lo tienen claro desde la Florida que intentarán asegurar sus goles por lo menos un año más. El deseo se trasladará con números en los próximos días para concretar su renovación y no dejar escapar su efectividad”.

Martín Cauteruccio no solo la rompe contra equipos promedios de Liga 1, también tiene el mérito de poder anotar en competencias internacionales. Lastimosamente, para sus intereses personales, no funcionaron sus compañeros ante Always Ready. Ahí El Caute anotó cuatro goles contra los bolivianos, pero el cuadro rimense se quedó con las manos vacías.

A pesar de estar en un excelente momento, El Millonario como se le conoce Always Ready le ganó de local en la fase previa a los grupos de Copa Libertadores 2024 por 6-1. Teniendo que remontar después por una diferencia de 5 en Lima. Solo ganó 3-1 y eso lo dejó fuera de carrera. Ahí parece que aparecen los demás equipos, que están buscando a un goleador de pura raza. Lo deben proteger bien en La Florida.

¿Cuándo será el siguiente partido de Martín Cauteruccio?

Después de la eliminación de Copa Libertadores 2024, estará jugando Sporting Cristal frente a Atlético Grau por Liga 1 el sábado 2 de marzo a la (1:15 PM – HORA PERUANA). Ese día será Martín Cauteruccio titular sin duda alguna y promete continuar con su racha goleadora. El partido se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cómo le fue a Martín Cauteruccio en su anterior club?

Previo a su llegada a Sporting Cristal, el delantero uruguayo tuvo un paso positivo por Independiente de Avellaneda. Donde logró anotar 12 goles, 6 de ellos de penal y 2 asistencias. Martín Cauteruccio se fue libre de ese club por un tema complicado de deudas, dejando también una demanda que pronto tendrá resolución.