Alianza Lima envió condiciones a Carlos Zambrano y si no las cumple será echado del club

La idea principal en Alianza Lima es dejar a un lado el pasado crítico, no olvidarse porque sería considerado como un pecado casi. Carlos Zambrano no fue profesional con el equipo del pueblo, ese es un magno problema. Debido a que su comportamiento estuvo lejos de lo ideal. No rindió lo que estaba parametrado, cometió algunas indisciplinas, junto a otros detalles más.

El León ahora tiene una nueva oportunidad de limpiar su nombre, de trabajar en una temporada nueva con el equipo del pueblo. Pero no será nada fácil, según cuenta el Diario Líbero, todo esto está planificado como urgencia. Debido a que hay una lista de cosas que debe cumplir semana a semana el futbolista. Si se vuelve a equivocar, quedará marcado de por vida y fuera de Matute.

Son dos ítems en total, pero repletos de información para que el hincha de Alianza Lima no se quede con dudas al respecto. Seguramente, todo esto queda a merced de lo gerenciado por Bruno Marioni y las altas esferas del cuadro victoriano. Vamos por partes, lo que cuenta el popular medio de comunicación es sencillo, pero difícil de concretar en algunos profesionales.

“Jugar un 80% de partidos a lo largo del 2024: Las primeras son en cuanto al ámbito deportivo, debido a que se conoció que el ‘Kaiser’ debe jugar una cantidad mínima de encuentros en la temporada, mientras que lo otro es que debe adaptarse a las distintas ubicaciones en la defensa (primer central, segundo o de líbero) porque ahora el esquema es con línea de tres”. Es el primer punto que detalla el Diario Líbero.

Y el otro, como encuadre perfecto, es: “Cero indisciplinas: A comparación del año pasado y porque ello detonó su casi salida de Alianza Lima, el club le puso como segunda condición a Zambrano tener un perfil correcto de acorde a los valores de la institución. No serán tolerables con actos o errores que se cometieron en el pasado”.

Ahora, la pregunta es si Carlos Zambrano podrá cumplir lo que le está pidiendo Alianza Lima en este momento. Yendo por la línea de la verdad, está entrenando con normalidad y trabaja junto a Alejandro Restrepo de forma correcta. El León está a muy poco de poder decir que regresa por su revancha. Dependerá ahora de él, no estar metido en polémicas que trascienden la cancha.

¿Bruno Mariano por qué cambió de opinión sobre Carlos Zambrano?

El gerente deportivo juró hace semanas: “Carlos (Zambrano) tampoco entra en la estructura deportiva de este año. Estamos tratando de encontrar la mejor salida posible. Los nombres que se han mencionado son grandes profesionales y merecen que les demos el mayor de los respetos para encontrarles la mejor salida”. Ahora todo cambió por la magia del fútbol, es así.

¿Qué dijo antes Carlos Zambrano sobre Alianza Lima?

En una de sus últimas entrevistas, El León contó a Denganche lo siguiente: “Todavía mi futuro está un poco frío por el tema económico. Tienen que ponerse de acuerdo con Alianza. Yo estoy tranquilo y tengo una edad como para tomar en cuenta. Yo quiero quedarme en Alianza, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo”.