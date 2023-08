Alianza Lima continúa en pie de lucha para poder ubicarse mejor en la tabla, este equipo está buscando la manera de sacarse la presión. Primero sacando resultados positivos, y después veremos posiblemente la opción de que mejoren en el ambiente futbolístico.

Frente Sport Huancayo no hicieron un gran trabajo, pero se quedarán siempre con el triunfo. El tanto de Hernán Barcos fue como un enorme cariño al corazón de los hinchas. Por eso, Mauricio Larriera explicó en conferencia de prensa cómo vivió este cotejo.

En un principio, señaló que todavía están lejos de su mejor nivel por las bajas confirmadas al día de hoy: “Las lesiones hasta no tener el informe médico, no sabemos qué gravedad tienen, por allí el cansancio de los dos partidos consecutivos puede ser la razón y ojalá que no sean de gravedad”.

Después explicó el director técnico uruguayo de Alianza Lima, el motivo de usar el mismo once al partido pasado: “Decidimos repetir el equipo, hicimos un buen partido en la altura, con un resultado que nos dejó satisfechos con lo que dio el equipo, hoy los primeros 45 minutos hicimos una presión muy alta luego de jugar un partido en altura hace tres días, más allá de que terminamos replegados, los números vuelven a ser muy buenos. Generamos situaciones, erramos muchos goles y eso nos juega en contra a la hora de cerrar el partido. Agradezco y felicito a los jugadores por tratar de llevar siempre la idea adelante, están por un camino que lo siguen de buena forma”.

También, le dejó un mensaje al equipo que hoy dirige, el cual emocionará a los hinchas: “Ganar es lo más importante, pero el estilo también. Hemos tenido poco tiempo de trabajo, conversamos mucho con los muchachos. Hay que tratar de tocar la fibra justa. Agradezco la predisposición de los futbolistas por hacer lo que les pedimos con tan poco tiempo de trabajo, el plantel tiene jerarquía”.

Finalmente, pidió tranquilidad para todo lo que vendrá ahora mismo: “El partido bisagra fue el primero, lo que metió el equipo, la actitud, a una semana de trabajo, generar un ambiente de armonía en el club, el partido que viene es importante, vamos despacio y viendo cómo están los muchachos, las recuperaciones, etc”.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Alianza Lima?

Mediante comunicado oficial, Alianza Lima dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Joinnus (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio de Matute – Alejandro Villanueva).

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está a cargo del entrenador uruguayo Mauricio Larriera. El estratega llega de ser campeón con Peñarol y vuelve a la institución íntima luego de haber sido asistente de Gerardo Pelusso en la temporada 2007.