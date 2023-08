Lionel Messi habló en la previa de la final de la Leagues Cup ante Nashville SC. El delantero y capitán de Inter Miami recalcó que están mentalizados en conseguir el primer título del club. Pero además hizo hincapié en lo cómodo que se encuentra en la ciudad a diferencia de lo que vivió en Paris.

“Llegué con mucha ilusión al club y con ganas de seguir obteniendo resultados. Fue una gran sorpresa estar a punto de jugar una final, pero estamos preparados para esto. El equipo hizo un crecimiento muy grande“, recalcó el argentino en conferencia de prensa en el DRV PNK Stadium.

El recado de Messi al PSG

Pero Lionel Messi no solo habló de la final de la Leagues Cup, sino que al ser consultado por Bolavip destacó el recibimiento que ha tenido en su llegada a Estados Unidos. Lo que marcó una clara diferencia a lo vívido en el Paris Saint Germain.

“Me siento realmente muy feliz. Es un lugar donde quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue un día para otro. Estamos en el lugar que queremos estar“, recalcó el rosarino.

Además hizo un paralelo del calvario que vivió en Francia y que finalmente desencadenó en su salida del PSG para llegar al Inter Miami. “Mi salida a Paris no era algo que deseaba. Yo no quería irme del Barcelona. Fue de un día para otro, por eso me costó adaptarme a un lugar diferente tanto en la ciudad como en lo deportivo. Se hizo difícil pero ha sido todo lo contrario con lo que hemos vivido acá“, hizo hincapié Messi.

La formación de Inter Miami versus Nashville SC

Para la gran final de la Leagues Cup, Tata Martino pondría la base que viene utilizando en los últimos partidos. Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing).

¿Cuándo comienza el torneo de la MLS?

Debido a su participación en la Leagues Cup, Inter Miami debió suspender su partido ante Charlotte FC (se iba a jugar el domingo 20 de agosto). Por lo cual, Lionel Messi y compañía recién se estrenarán en la MLS el sábado 26 de agosto ante New York Red Bulls.