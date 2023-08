No es Pervis Estupiñán: Liverpool se fija en este defensor ecuatoriano

Este jueves 17 de agosto de 2023 se informó que Liverpool estaría interesado en otro defensor ecuatoriano. Los de Kloop verían con buenos ojos intentar el fichaje de este jugador.

Según la información de LFC Transfer Room, Liverpool estaría muy interesado en adquirir a Piero Hincapié para esta nueva temporada. El central ecuatoriano actualmente milita en el Bayer Leverkusen.

¿Por qué les interesa Piero Hincapié?

Uno de los principales motivos para buscar el fichaje de Piero Hincapié sería su polivalencia. El futbolista de la Selección de Ecuador se puede desempeñar como central y también como lateral por la izquierda.

Llevarse a Piero Hincapié no le saldría muy caro al Liverpool, no obstante, la negociación no sería fácil, puesto que, el jugador ecuatoriano es considerado como esencial en el Leverkusen.

Piero Hincapié actualmente está lesionado y casi descartado para el comienzo de las Eliminatorias, no obstante, sigue siendo uno de los centrales con mayor proyección en el fútbol europeo.