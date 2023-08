El triunfo del partido ante Alianza Atlético de Sullana pasa a un segundo plano, la manera de jugar no es la mejor, pero los puntos se quedan en casa. Matute es un fortín para el equipo del pueblo, y de cara a la final del campeonato, eso es lo más importante.

Alianza Lima, fuera de lo deportivo, tiene un pendiente gigante, con un jugador trascendental en el plantel. Uno de los grandes capitanes sin cinta, quien está llamado a ser el referente cuando no estén los más grandes: Hernán Barcos, Pablo Míguez, Carlos Zambrano.

Ángelo Campos, por asuntos familiares, de una demanda policial, está fuera del plantel, pero también anda en boca de todos. Por eso, la prensa deportiva aprovechó un momento de la conferencia de prensa, para preguntarle sobre ese tema a Mauricio Larriera.

Quien comentó de forma clara, de manera bastante sencilla, puntualizó cada aspecto: “Con respecto a ese tema de Ángelo, es un tema muy delicado. Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información”.

También, quiso ser aún más específico, para no dejar ninguna polémica en el ambiente: “En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos, porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a Academia Cantolao en Lima por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Marco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día sábado 09 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura y enfrentará a Academia Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno.