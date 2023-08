"Miguel Ángel Comizzo: Hay mucho feeling con el hincha de Universitario, y me satisface"

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau este domingo 27 de agosto en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Bernal. Los cremas están obligados a obtener una victoria si desean mantener sus posibilidades de competir por el título nacional a fin de año.

No obstante, este enfrentamiento entre los equipos tendrá un significado especial para algunos, ya que los Albos cuenta con el argentino Miguel Ángel Comizzo como entrenador. El DT fue el último técnico que llevó a los merengues a la conquista del campeonato nacional (2013). Precisamente, el DT se pronunció sobre este compromiso.

“Hay mucho feeling con el hincha de Universitario. Yo hablo de lo que manifiesta el hincha de la calle y me satisface. Me pasa aquí, en Piura, con algunos hinchas de la U que no solo se recuerdan del campeonato”, comentó el estratega para el canal deportivo, Liga 1 Max.

Finalmente, los estudiantiles se encuentran actualmente en el segundo lugar de la tabla con 21 unidades. Por lo tanto, es crucial para ellos seguir sumando puntos para no quedarse rezagados respecto al líder, Sporting Cristal, y para mantenerse en los primeros puestos de la tabla acumulada (3° con 55 puntos).

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 27 de agosto a las 13:00 h (hora peruana) en el marco de la fecha 11 de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Municipal de Bernal ante Atlético Grau de Piura.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 10 partidos, y se ubica en la posición 2 con 6 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido y con 15 goles a favor y 5 goles en contra.

¿Dónde ver el partido entre Universitario de Deportes vs. Atlético Grau por la Liga 1 Perú 2023?

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau por la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.