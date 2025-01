Cosa rara lo que termina sucediendo en Alianza Lima recientemente, porque se pueden ver algunas imágenes donde uno de sus recientes jugadores, toma un selfie comprometedor. Donde se ve mucho más de lo que varios esperarían. No es un tema que pueda acarrear una sanción, pero si es un descuido que traerá cola si vuelve a pasar algo parecido. Te comentamos ahora mismo, lo que pasó con el jugador nacido en la selva de nuestro país. El fichaje de Miguel Trauco, sin haber jugado, ya tiene señalamientos como tal.

¿Qué hizo Miguel Trauco contra Alianza Lima?

Queremos marcar una premisa como tal, para evitar un señalamiento masivo. No hay evidencia concluyente de que Miguel Trauco haya hecho esto de mala manera o buscando perjudicar a su nuevo equipo. Pero una imagen donde muestra la nueva camiseta de Alianza Lima, aquella que aún no se hizo pública en ningún momento. Siendo esto tendencia casi de forma inmediata, porque los hinchas de Universitario de Deportes ven esto como una primera traición hacia el equipo del pueblo. Después de asegurar que nunca dejará de ser hincha crema.

¿Qué significa lo que hizo Miguel Trauco contra Alianza Lima?

Haber filtrado la nueva camiseta de Alianza Lima es un despropósito, un tema no tan grave, pero si molesta en el pueblo blanquiazul porque no hay un cuidado como tal por el reglamento interno del club señalan. Sin embargo, en las redes sociales y en varios sitios web se han compartido imágenes y discusiones sobre este tema, donde el gran protagonista es Miguel Trauco con la supuesta sagrada camiseta de Alianza Lima en su versión 2025. Despertando todo tipo de reacciones, pues no está bien visto seguramente. Para muchos es el primer aspecto de su contratación.

La imagen filtrada de Miguel Trauco con la camisea de Alianza Lima. (Foto: Twitter).

En la imagen que se filtró hace poco, podemos encontrar detalles importantes donde se le ve vistiendo la camiseta del equipo, con un cuello completamente diferente, y otros aspectos extras que lo hacen diferente a la de la reciente temporada 2024. Algunos posts en Twitter y artículos mencionan que El Genio fue presentado oficialmente con la camiseta blanquiazul del año pasado, para cuidar la novedad de la nueva vestimenta. Sin embargo, el lateral izquierdo de la Selección Peruana, no habría cuidado es confidencialidad necesaria.

¿Cuándo presentarán la nueva camiseta de Alianza Lima?

El cuadro íntimo mediante su gerente de marketing de Alianza Lima, Diego Montoya, charló con Radio Ovación sobre este asunto. Afirmando que tienen todo listo para poder disfrutar del nuevo elemento blanquiazul.

“La ‘Tarde Blanquiazul’ está confirmada y la camiseta se dará a conocer, posiblemente, el 9 de enero”. Veremos si es idéntica a la que mandó Miguel Trauco a una persona de confianza, quien después, seguramente filtró de alguna manera esta versión 2025. Cosa curiosa como se hace tan grande por pequeños detalles de por medio.