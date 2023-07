No logrando sacar un resultado positivo ante Corinthians, Universitario perdió 1-0 por la Copa Sudamericana y Carlos Galván no aguantó. Haciéndose varias preguntas sobre el planteamiento táctico, el exdefensa le dejó varios recados a Jorge Fossati.

Empezando por la premisa de no entender por qué Edison Flores no es titular, Carlos Galván apuntó a la ausencia del ‘Orejas’.

Dejando en claro que debió haber sido parte del once inicial, el exdefensor destacó el juego de la defensa, pero aniquiló a la parte ofensiva.

Cuestionando también la presencia de Piero Quispe, Carlos Galván habló claro sobre la actuación del joven volante.

Declarando entre la molestia y el asombro, el popular ‘Negro’ dejó ver toda su inconformidad en la última edición de A Presión Radio.

GALVÁN VS FOSSATI

Pero si bien una parte de la mesa estaba opinando sobre las falencias de Corinthians, el ‘Negro’ habló fuerte y comentó que mejor analicen a Universitario.

“Hablemos de Universitario: ¿por qué no ponen de titular a Edison Flores? Eso es lo que no me cierra, no me cierra”, comenzó en su comentario hacia Jorge Fossati.

Siendo más incisivo, y dando nombres, el ‘Negro’ fue claro con Piero Quispe y Williams Riveros.

“Lo de Quispe es flojísimo, le quedó enorme el partido. Al final lo sostuvo la defensa. Williams Riveros hizo un buen partido”, sentenció.

Universitario tendrá que buscar golear a Corinthians para pasar a octavos de la Copa Sudamericana. Conociendo rival, si gana chocará ante Newell’s Old Boys de Rosario.