Saliendo todavía información sobre el final de Paolo Guerrero en Racing Club, mucha noticia todavía se tiene que contar sobre cómo fue su relación con Fernando Gago.

Teniendo al parecer un final catastrófico, lo cierto es que el último capítulo se marcó por la salida de Paolo Guerrero y la continuidad de Fernando Gago.

Así pues, llegando todo tipo de información desde Argentina, un periodista contó los detalles del paso a paso de cómo se dio el deterioro de la relación.

Revelando que Paolo Guerrero estaba enojado pues no era tomado en cuenta, todo se desencadenó por la mala relación que tenía con Fernando Gago.

Apuntando a detalles, la explosión llegó tras el encuentro entre Racing y Boca, duelo en el que Paolo no tuvo ni un solo minuto.

GUERRERO VS GAGO

Comentando los principales puntos en su canal de YouTube, el periodista Flavio Azzaro brindó tres importantes razones.

Contando el paso a paso, el hombre de prensa precisó que primero Gago se comunicaba poco con el delantero y prefería mandar intermediarios.

“Se empezó a hablar de que luego del partido en el que Fernando Gago no puso ni un solo minuto en La Bombonera a Paolo Guerrero, ambos habían tenido una discusión. Incluso algunos dijeron que Guerrero lo había retado a pelear”, comenzó.

“Eso no fue verdad, Paolo Guerrero no invitó a pelear a Gago, pero en un momento se sintió bastardeado por Gago, porque no le hablaba, porque mandaba a los ayudantes. ¿Y qué hizo Paolo Guerrero? Decidió ir a hablar con el entrenador”, siguió en su relato.

Siguiendo Azzaro en su canal de YouTube, el hombre de prensa continuó brindando los detalles del rompimiento de la relación.

DETALLES DEL CONFLICTO

“Lo que recibió de Gago, cuando Paolo Guerrero le preguntó por qué no tenía minutos, incluso sin estar Reniero al 100%, teniendo en cuenta que Maxi Romero no convierte goles. ¿Por qué yo no juego si los que juegan no son mejores que yo? ¿Qué está pasando y por qué no me hablas? Ya caliente, Paolo Guerrero pidió hablar con el técnico de Racing”, reveló.

“El técnico de Racing le respondió que en su esquema, Paolo Guerrero no tenía lugar, que a él le gusta Maximiliano Romero y la situación no iba a cambiar. A corto plazo, Paolo Guerrero no iba a tener más ni menos minutos”, terminó todo.

Con esas palabras, y entendiendo su posición, el delantero peruano prefirió salir de Racing Club y ahora busca un nuevo equipo.