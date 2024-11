Cuando el Rey Arturo tiene la oportunidad de poder contar su verdad sin filtro alguno, lo realiza con una entereza impresionante. El jugador ahora convocado por la Selección Chilena, salió al frente, fiel a su estilo para contar su verdad. Primero para detallar lo que fue su cara a cara con el entrenador de La Roja. Quien por mucho tiempo lo apartó de las convocatorias, y este le mandó diversos mensajes que no dejaban bien parado al Tigre. Que seguramente quería lo mejor para su nuevo trabajo.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca?

Pero bien suelto de huesos. Atendió a la prensa Arturo Vidal con una sonrisa gigante por estar nuevamente en la Selección Chilena. Pero no perdió el rumbo y le dedicó unas palabras a Ricardo Gareca, por todo lo que había dicho en su contra, por su supuesto pésimo trabajo hasta el momento: “Han sido dos días muy lindos. Claramente, hablé con todos, con el profe. El ambiente está muy bueno. Muy feliz de volver. Dije varias cosas de los partidos. Lo que sentía lo dije, y lo que hablé con el profe ya queda entre los dos, pero está todo bien”.

Continuando por esa línea, El Rey precisó que encontró en Ricardo Gareca una persona que supo entender todo, y por eso ahora está feliz de volver a vestir los colores de la Selección Chilena: “Seguramente tuve palabras en las que me equivoqué. Pero lo digo tan real como soy yo, no escondo nada. Se ve la forma como veo los partidos, entonces a veces la gente lo toma mal porque uno trabaja en esta profesión y se tiene que cuidar. Pero hay palabras en las que me equivoqué”.

¿Cómo se siente ahora en la Selección Chilena?

Por eso, hasta ahora le cuesta un poco saber donde se encuentra, porque no se veía vestido de corto con La Roja. Pero esto es como un sueño para Arturo Vidal, lo destaca de esa manera, con una alegría que no cabe en su cuerpo como tal: “Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la Selección, representar a mi país. Me toca en un buen momento, levantando una copa, en un momento preciso. Llego mejor que nunca. Estoy feliz, espero ayudar, aportar y que sumemos los seis puntos”.

Arturo Vidal en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿Cuál es el mensaje para la Selección Peruana?

Finalmente, también dedicó una palabra a Jorge Fossati y su Selección Peruana, calentando todo: “De verdad me toca un partido caliente, difícil, un clásico contra Perú. He tenido la suerte de marcar mucho y ojalá sea así en este partido y poder quedarnos con los tres puntos. El partido va a estar caliente, necesitan ganar también, en los últimos partidos de local se han hecho muy fuertes y este partido va a ser una guerra, pero vamos a ir a buscar los 3 puntos”.