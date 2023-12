Alianza Lima lo sacó de sus planes porque no rindió nada, se comportó lejos de la altura del club, y jamás sintió un compromiso como dijo siempre. Hoy por hoy Christian Cueva tiene un futuro deportivo incierto, ya que no está listo para poder jugar nuevamente. No solo por la lesión que aqueja y debe ser operada, sino también porque no lo quiere casi nadie.

En este caso hablamos de la Universidad César Vallejo, el club donde él está bien visto por la presidencia, administración general, y es tomado como un referente regional. Desde El Poeta salió el gerente deportivo, Luis Gálvez, con una afirmación bastante poderosa de cara a lo que vendrá: “Christian Cueva no está en los planes del club UCV en el corto plazo. Él sabe que las puertas del club están abiertas”.

Se habla mucho de que podría estar parado durante 7 meses, para después volver a jugar poco a poco y recién encontrar su rendimiento ideal. De cara a lo que significa la nueva temporada en el fútbol peruano, es difícil que alguien con ese presente sea tomado en cuenta seriamente. Porque estaría cobrando un sueldo sin moverse, darle réditos al club beneficiado.

Desde su club matriz, quien es dueño de su contrato, actualmente no tienen planeado absolutamente nada con él. Christian Cueva prácticamente hoy solo tiene la oportunidad de ser considerado un jugador libre, en plena recuperación, y demás aspectos lejanos al terreno de juego. Algunos dirán que se lo ganó a pulso. Otros mencionarán que se fue muy injusto por todo lo que le dio a la Selección Peruana.

Lo único cierto es que Christian Cueva, después de un año paupérrimo con Alianza Lima, es un producto deportivo imposible de abrazar y hacerse con su ficha. Pero en las próximas semanas seguramente aparecerán novedades. Lo cierto es que su segunda casa en el fútbol, ya le dijo que ahí no estará en este mercado de pases. Aladino debe reflexionar bastante para dar el siguiente paso.

¿Quién contrató a Christian Cueva en Alianza Lima?

Horacio Zimmermann en la última edición de Después de Todo en Movistar Deportes respondió la pregunta: “¿Quién trajo a Christian Cueva a Alianza Lima? Un acreedor, Diego Gonzáles Posada, quien puso a Cueva sobre la mesa. Le ofreció un sueldo espantoso, fuera de lugar, el sueldo más importante de la historia del fútbol peruano, y todos estos factores empoderaron a Cueva”.

Y le pagó con toda la historia que ya se conoce en este momento. Donde Christian Cueva es el malo de la película con todos los premios obtenidos lastimosamente. Alianza Lima lo intentó ayudar en lo que pudo, es más, lo seguirá apoyando con el tema de su operación urgente. Pero hasta ahí, la historia entre ambos protagonistas se terminó hace unos días de manera definitiva, según entendemos.