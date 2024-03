Selección Peruana no estuvo a la altura de lo que la gente pide en las tribunas. Contra Nicaragua desentonó feo, y ahora ante República Dominicana anotó más goles. En líneas generales hay críticas por el desempeño de los jugadores, quienes vienen de un rendimiento pobre en las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, parecen quedarse ahí, sin mayores sobresaltos, en especial uno discutido.

Durante una entrevista con Movistar Deportes, el volante de la Selección Peruana se la jugó, y le bajó los humos a la polémica que explotó en las redes sociales cuando terminó anotando el primer gol de la noche. Sergio Peña enfatizó: “No, nada extraño. Siempre he celebrado así dedicándosela a mi hija. Y obviamente la celebración que sale en el momento, pero no es nada raro ni contra el público, ni nada”.

El 10 peruano añadió, también, que todo lo que vivió antes con Juan Reynoso, es por un tema de segundos o terceros. Él nunca fue responsable de nada, lo cual termina siendo bastante llamativo, porque la gente agradecía no verlo jugando con la camiseta nacional: “Dejé de jugar en la Selección por decisión del anterior entrenador: mi nivel nunca bajó”.

Entendemos la molestia por la serie de comentarios en su contra, comprendemos que se enoje porque no le cae en gracia a los hinchas. Pero después, negar que ese gesto por lo menos es llamativo, no criticable, ni polémico, termina siendo un poco raro. La fanaticada tiene el derecho de decir lo que piensa, y si por algo no cierra su manera de jugar, por algún motivo será.

¿Qué dice la hinchada sobre Sergio Peña?

La respuesta después de su gol, por parte del hincha fue lapidario: “Tremendo apático y se bota como si fuera Riquelme. Contra ese arquero hasta Alianza salvaba el descenso el 2020”. “Debe agradecer al arquero por el tremendo blooper que cometió. Porque nunca entenderé qué hace en la selección y con la 10”. “Ese fantasma ha asegurado al menos su parte de años de convocatoria”.

¿Por qué el hincha peruano critica a Sergio Peña?

El volante creativo del combinado patrio es tendencia ahora mismo por su accionar y comportamiento en cancha: “Fuera del gol, Peña parece un ex jugador. Trotón y apático”. “Lo único, el gol, hasta el momento no da un buen pase. No debe arrancar como titular, no marca la diferencia”. “Como va a jugar esa tortuga embarazada y todavía con la 10, no tiene ritmo para el juego, deben colocar otras variantes y no volverlo a llamar”.

¿Cómo le va a Sergio Peña en su club?

Con la camiseta del Malmö FF de la Allsvenskan de Suecia está siendo regular, jugó 3 partidos esta temporada y tiene anotado un gol. Lo cual dice que es influyente en todos los sentidos con su juego. El enganche nacional no gusta en el equipo de todos, por eso, hay un sentimiento de crítica constante. Sin importar lo que haga en su club.