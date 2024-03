Desde el momento que se sorteó el grupo de Alianza Lima en Copa Libertadores, Arturo Vidal en su momento mencionó que solo tenía una buena referencia de Universitario de Deportes. El crack chileno tuvo palabras de elogios para el conjunto merengue, siendo los íntimos de La Victoria sus próximos rivales. Generando una sorpresa absoluta entre ambos países

Después de unos días, Alianza Lima es el tema tocado por El Rey: “Quedamos conformes. En la Libertadores todos los equipos son fuertes. Nos tocó un grupo muy parejo con los mejores de cada país. Nos tocó Cerro, el mejor de Paraguay; Alianza, el mejor de Perú; y Fluminense, el vigente campeón de la Copa Libertadores. Es algo maravilloso, qué mejor momento para hacer algo lindo frente a los mejores”.

Como buen profesional, Arturo Vidal pasó por agua tibia todo lo que se originó antes, y destacó el presente del equipo de Alejandro Restrepo. Considerándolo como un club de primer nivel, el más importante del balompié nacional. Lo cual termina siendo muy destacado para el corazón del hincha blanquiazul, que un ídolo mundial tenga estos adjetivos calificativos a favor de ellos.

Alianza Lima se tiene que preparar bien con sus similares de otros países. Chocará contra grandes absolutos de la región, que pensarán en Matute como un terreno amigable para llevarse algunos puntos. Ahí está el reciente campeón de Copa Libertadores, lo cual seguramente le dará mayor competitividad al ambiente. Nos esperan jornadas de muchísima tensión.

¿Cuál es el fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024?

Fecha 1: Alianza Lima vs. Fluminense – 3 de abril | 7:30 p.m.

Fecha 2: Cerro Porteño vs. Alianza Lima – 10 de abril | 5:00 p.m.

Fecha 3: Colo Colo vs. Alianza Lima – 26 de abril | 7:30 p.m.

Fecha 4: Alianza Lima vs. Cerro Porteño – 8 de mayo | 7:00 p.m.

Fecha 5: Alianza Lima vs. Colo Colo – 15 de mayo | 7:00 p.m.

Fecha 6: Fluminense vs. Alianza Lima – 29 de mayo | 7:00 p.m.

¿Cuál es el fixture completo en la Copa Libertadores 2024?

Fase de grupos:

Fecha 1: semana 3 de abril

Fecha 2: semana 10 de abril

Fecha 3: semana 24 de abril

Fecha 4: semana 8 de mayo

Fecha 5: semana 15 de mayo

Fecha 6: semana 29 de mayo.

Octavos de final:

Ida: semana 14 de agosto

Vuelta: semana 21 de agosto.

Cuartos de final:

Ida: semana 18 septiembre

Vuelta: semana 25 septiembre.

Semifinales:

Ida: semana 23 de octubre

Vuelta: semana 30 de octubre.

Final:

Semana 30 de noviembre.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el técnico de Chile?

Ricardo Gareca también fue un tema a desarrollar por parte del Rey. Arturo Vidal durante esa entrevista, también mencionó el caso del Tigre: “Fue muy importante empezar así un proceso. Es muy bueno ganar 3-0. Ojalá sea un inicio lindo, lleno de gloria. Creo que vienen cosas considerables. Ojalá la selección pueda volver a lo que un día fuimos”.