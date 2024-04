Desde el momento que se mostró como una opción para jugar en Perú, ha hecho todo lo que le han pedido, hasta mejorar en aspectos que no se imaginaba. Oliver Sonne es el ejemplo perfecto de lo que significa el avance, la progresión dentro de un proyecto como es La Blanquirroja. Ahora vamos a contar una historia bastante importante.

Ahora en las redes sociales, Oliver Sonne se mostró en el fin de semana como un peruano más. Aprendiendo como se mejora en el idioma español, tal como se lo pidieron desde Videna. El Gringo o Vikingo está llevando de forma correcta su adaptación a todo lo que significa ser un peruano de puro corazón. Y así lo mostró en sus redes sociales, con un cuaderno lleno de apuntes.

Recordemos que antes Oliver Sonne elogió al Estadio Monumental tras el partido contra República Dominicana en la última jornada de Fecha FIFA: “Increíble estadio, increíble gente. Mucho amor. No podría pedir más. Estoy muy feliz por mi debut, gracias. Me siento muy bien. Estoy muy feliz por todo el cariño y apoyo que he recibido. Quiero volver”.

Después de eso dejó en claro que la vida para él es estar en el Perú. Oliver Sonne firmó su cariño infinito hacia nuestro país, desde Dinamarca hace una demostración de civismo como tal. De ahí en adelante, notamos que todo será ganancia para él. Ojalá que su rendimiento sea muy bueno, para que lo llamen por méritos y no solo quede en gestos de cariño absoluto.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Oliver Sonne?

Oliver Sonne después de ser considerado mejor por Jorge Fossati a comparación de Juan Reynoso en la Selección Peruana, recibió un mensaje directo del Nonno: “Una de las cosas que le dije es que tenía que venir con un español que no fuera catedrático ni mucho menos, pero que tenía que entender bastante más”.

¿Qué consejo le dio Jorge Fossati a los jugadores de Perú?

Sobre cuidarlo y hacerlo mejor a Oliver Sonne, el técnico de la Selección Peruana habló de un secreto de la interna en La Blanquirroja: “Mi pedido a los jugadores, a sus compañeros, delante de él, fue precisamente que le hablen en español todo el tiempo y que eso lo iba a obligar a que a la próxima venga mejor estudiado”.

¿Jorge Fossati quiere a Oliver Sonne?

El Nonno aclaró que sí cuenta con el lateral nacido en Dinamarca: “Me parece, por lo que lo hemos seguido en videos de la liga danesa y ahora últimamente en amistosos que ha jugado su equipo, un jugador con condiciones físicas muy buenas. Tiene, también, condiciones técnicas y, por lo tanto, me parece un jugador que perfectamente podemos tener en cuenta llegado el momento”.