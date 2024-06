Oliver Sonne reveló la gran lección que le dejó el Perú vs. Argentina

Oliver Sonne por fin pudo empezar como titular en Perú. Metiéndose a la alineación principal luego de la lesión de Andy Polo durante el calentamiento, el lateral mostró su fútbol desde el pitazo inicial ante Argentina por la Copa América 2024.

Siendo una dura prueba para Oliver Sonne, el lateral tuvo el temple necesario para asimilar que empezaría ante Argentina y, a su vez, que debutaría como titular en Perú. Jugando todo el partido, el futbolista recibió una puntuación de 6.7 en Sofascore y reveló el mayor aprendizaje que le dejó el partido.

Charlando en zona mixta con la prensa internacional, Oliver Sonne comentó qué aprendió del Perú vs. Argentina por la Copa América 2024: “Sabíamos que sería un trabajo difícil. Tratamos, pero es un buen equipo. Peleamos, pero no fue suficiente. Estamos muy tristes. Intentamos bastante. Jugamos largo, corto, no sé qué paso cuando nos marcaron. Tenemos que aprender”.

Dándose un tiempo también para hablar sobre su titularidad en el Perú vs. Argentina, Oliver Sonne comentó que fue lindo empezar el partido, poder cantar el himno y estar con sus compañeros desde el inicio: “Estaba emocionado por jugar. Es lindo ver como tus compañeros te alientan. El DT me dio la chance y eso es bueno. Trate de ayudar al equipo, pero fue difícil”.

Sonne jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Ahora Oliver Sonne tendrá que volver al Silkeborg IF para disputar la Liga de Dinamarca. Hay que recordar que el lateral peruano tiene contrato con el cuadro danés hasta junio del 2026, pero lo más probable es que lo vendan antes que culmine su vínculo.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua.

¿Qué idiomas habla Oliver Sonne?

Oliver Sonne habla de manera fluida los idiomas danés e inglés. Ahora, ante la exigencia de integrarse al grupo de la Selección Peruana, también se le ha pedido que apresure sus clases de español.