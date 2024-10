A la vuelta de la esquina está el partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Jorge Fossati ya tiene un once titular.

Once inesperado de la Selección Peruana para jugar frente a Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas

Aún no está completo el equipo de todos, pero esa no es una excusa para dejar de hacer las cosas en VIDENA. Jorge Fossati sabe bien que no puede perder el tiempo en ningún sentido, menos si se enfrentará la Selección Peruana a un conjunto tan grande y poderoso como Uruguay. Por eso, ya tenemos una base esquematizada de cómo podría formar La Blanquirroja el próximo viernes 11 de octubre por la noche en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuál es el equipo titular trabajado en la Selección Peruana?

La información especial, en este caso, llega cortesía del periodista José Varela: “El once de Fossati, cuya formación se mantiene con el 3-5-2, fue el siguiente: en el arco alternaron Carlos Cáceda y Diego Romero; la línea de tres atrás la comandaron Carlos Zambrano de líbero, Aldo Corzo de stopper por derecha y Renzo Garcés por izquierda. Los carrileros fueron Andy Polo y Edison Flores, en una inédita posición; en el medio, el volante de contención fue Jean Pierre Archimbaud, los interiores, Ian Wisdom y Maxloren Castro; arriba José Rivera y Alex Valera”.

Lo que comenta el comunicador del Diario Depor, es claro, con variantes tácticas interesantes: “Ese fue el once base del segundo día de entrenamientos en la Videna y el equipo cambió con el transcurrir de la práctica dirigida. ‘Orejas’ en un momento cambió de posición con Maxloren Castro y pasó a ser interior por izquierda y el extremo de Sporting Cristal por banda. Por otro lado, anotaron Archimbaud, Valera y Polo. Justamente, el ‘Chocherita’ convirtió un golazo desde fuera del área, al rematar con potencia una pelota suelta y mandarla al ángulo superior derecho del arquero”.

¿Jorge Fossati se enojó con sus jugadores de la Selección Peruana?

Además, el seleccionador nacional contó con una molestia general: “Asimismo, el ‘Nono’ tuvo una charla con su línea de tres, con Zambrano, Corzo y Garcés. En otro momento de la sesión, Jorge Fossati mostró su enojo por un gol de la Sub 20. El equipo juvenil se asoció bien por izquierda, pasó a Renzo Garcés y con gran definición ante la estirada de Diego Romero. “Esa pelota no puede entrar”, reclamó el técnico uruguayo mientras seguía dirigiendo la práctica”.

Acá estamos viendo como la Selección Peruana trabaja sin perder el tiempo y ganando espacios de preparación con los jugadores del torneo local. Mezclándolos con los chicos de las categorías menores, en este caso, Sub-20, preparándose para llegar en óptimas condiciones contra su similar de Uruguay. Hay nombres desconocidos, pero van de la mano con la ausencia de los cracks que vienen desde el extranjero. Apenas ellos estén en Lima, todo se acomodará a favor de Jorge Fossati, con un universo más grande.

Selección Peruana trabajando en la VIDENA. (Foto: ITEA).

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

Perú vuelve a jugar el próximo viernes 11 de octubre ante Uruguay. Chocando desde las 20:30 horas de Perú, el duelo se dará en el Estadio Nacional de Lima y será válido por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Bicolor se juega la vida en esta competencia contra La Albiceleste, sin margen de error, no puede dejar más puntos sobre la mesa si quiere ir a la cita mundialista de Norteamérica 2026.

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

El duelo entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en vivo y en directo vía América Televisión, canal 4 de Perú. ATV (señal abierta – canal 9) y Movistar Deportes (cable – canal 3), además por internet en América TV GO, ATV Play y Movistar Play. Junto al minuto a minuto especializado de (Bolavip.com) a nuestro estilo. Juego programado por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará este viernes 11 de octubre desde las 20:30 hora de Perú.