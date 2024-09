Llegó el momento de la verdad, la especulación no existe más porque tenemos a la vuelta de la esquina el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas. La Selección Peruana tiene la obligación absoluta de salir de los últimos puestos en la presente tabla general, si quiere, quitarse de encima la no clasificación que se está ganando a punta de mucha fuerza. Esa responsabilidad pasa por las decisiones que está tomando ahora mismo el profesor Jorge Fossati.

LISTA OFICIAL DE LA SELECCIÓN PERUANA VS. URUGUAY Y BRASIL (ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS):

Porteros:

Pedro Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (Melgar)

Diego Romero (Universitario)

Defensas:

Alexander Callens (AEK Atenas)

Aldo Corzo (Universitario)

Luis Abram (Atlanta United F.C.)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Miguel Araujo (Portland Timbers)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Mediocampistas:

Jesús Castillo (Gil Vicente)

Oliver Sonne (Silkeborg IF)

Renato Tapia (Leganés)

Sergio Peña (Malmö)

Jean Pierre Archimbaud (Melgar)

Piero Quispe (Pumas)

Andy Polo (Universitario)

Marcos López (F.C. Copenhague)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Horacio Calcaterra (Universitario)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Delanteros:

Gianluca Lapadula (Cagliari)

Edison Flores (Universitario)

Bryan Reyna (Belgrano)

Joao Grimaldo (Partizán de Belgrado)

José Rivera (Universitario)

Alex Valera (Universitario)

Invitado:

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Conocido cada uno de los principales jugadores que representarán a la Selección Peruana en la Fecha FIFA que viene en los próximos días. Debemos empezar a entender seguramente, qué jugadores del nivel de los grandes cracks en el pasado, ya no estarán más. El Nonno esta vez fue contra la corriente y obviamente eso termina siendo noticia porque se contradijo a lo que en su momento prometió. Dejando atrás a los históricos, de nombres superlativos para La Blanquirroja.

¿Por qué no están convocados Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo?

Contra las selecciones nacionales de Uruguay y Brasil en estas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas, no veremos a jugadores de la talla de Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo. Por una decisión netamente táctica, porque Jorge Fossati no los siente preparados seguramente para este reto gigante. Donde la Selección Peruana estará enfrentando a rivales de alta peligrosidad. Y quizás, no están preparados para este tipo de competencias directas.

Lista de la Selección Peruana pensando en Uruguay y Brasil. (Foto: FPF).

La gran sorpresa, sin duda alguna, es que Horacio Calcaterra después de muchísimo tiempo estará regresando a un llamado oficial con la Selección Peruana. El volante de Universitario de Deportes luego de muchísimas lunas estará siendo considerado por un comando técnico oficial. Antes fue con Ricardo Gareca, para las épocas de Qatar 2022. Y ahora, años posteriores, se le ve nuevamente en un llamado oficial, pero con un conocido personal: El Nonno, Jorge Fossati.

¿Cuándo y dónde será el partido de la Selección Peruana vs. Uruguay?

Vamos al calendario oficial de la CONMEBOL, notamos que este viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima se dará el cotejo entre Perú y Uruguay (8:30 PM – HORA PERUANA). Los diferentes horarios oficiales nos dicen lo siguiente, dependiendo qué parte del continente están nuestros lectores.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:30 p.m.

México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala: 7:30 p.m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 9:30 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 10:30 p.m.

¿Cuándo y dónde será el partido de Brasil vs. Selección Peruana?

Por el lado del partido donde La Blanquirroja será visitante. Nos damos cuenta de que la Selección Peruana estará chocando contra Brasil el 15 de octubre desde las (7:45 PM – HORA PERUANA). El huso horario regional cambia como siempre, por eso acá te dejamos los diferentes relojes locales, para nuestros fans de Bolavip.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:45 p.m.

México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala: 6:45 p.m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 8:45 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 9:45 p.m.