El Jeque es así, no se guarda nada y esta vez se fue contra los propios hinchas de Alianza Lima. Pablo Sabbag llegó el año pasado, en poco tiempo enamoró a los fanáticos blanquiazules, pero las lesiones y las conductas poco deportivas han mermado en su rendimiento. Por eso, las críticas deberían estar bien revalidadas. El tema pasa por un aspecto más personal, dice ahora el colombiano.

Pablo Sabbag en sus redes sociales dejó un mensaje bastante fuerte: “No soy mucho de hacer este tipo de cosas, pero estoy aburrido de que en el ámbito del fútbol, solo te puedes mostrar a ti mismo -como verdaderamente eres- si estás ganando, haciendo goles y las cosas están andando bien. En los momentos difíciles, tienes que quedarte encerrado, no puedes tener vida y (básicamente) no puedes hacer otra cosa que no sea entrenar”.

El delantero de Alianza Lima se cansó de que lo señalen tanto: “Tristemente, hay personas limitadas que no son capaces de entender que también somos personas normales y que en los ratos libres podemos hacer cosas que nos gustan y que para nada afectan nuestra profesión. Al contrario, encontramos algo en lo cual distraer y relajar la mente, que es muy importante, sobre todo a la hora de una lesión. Nunca he puesto ni pondría algo por encima de mi trabajo y, en este caso, estoy disfrutando de algo que me gusta (la música) en mi espacio libre”.

Los partidos de Alianza Lima con Pablo Sabbag, desde el exterior, los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

De la misma manera, así, moleste a los fanáticos, el colombiano promete seguir por ese camino: “Les hago saber que lo seguiré haciendo siempre y cuando no perjudique o afecte mi profesión. Así que al que no le gusta las cosas que subo, simplemente me puede dejar de seguir y no hay problema. Solo quiero gente con buenas vibras y que aporte cosas positivas. A los que me apoyan (que son la mayoría) les agradezco mucho y les aseguro que estoy dando lo mejor de mí para poder regresar de la mejor manera”.

¿Cuándo se lesionó nuevamente Pablo Sabbag?

Después de regresar de la Copa Asiática de Naciones, donde representó a la Selección de Siria. Pablo Sabbag se operó de forma exitosa, teniendo que esperar aproximadamente de 2 a 3 meses. Pero todavía se desconoce cuando podrá estar a disposición plena de Alianza Lima. La gente lo espera con ansias, por su forma de jugar y los goles que puede marcar sin duda.

¿Cuándo llegó Pablo Sabbag a Alianza Lima?

Pablo David Sabbag Daccarett fue fichado por Alianza Lima desde el 01/01/2023 y cuenta con contrato hasta 31/12/2024, después de renovar este año tras una serie de polémicas. El club blanquiazul tiene la opción de compra, La Equidad tiene toda la intención de venderlo, pero eso dependerá de cómo se muevan las directivas.

¿Cuál es el valor de Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Transfermarkt en sus fuentes internas dice que Pablo Sabbag está tazado en 1 millón de euros aproximadamente. Seguramente por su paso por equipos de alto nivel en el pasado, ya que hoy anda lesionado. Supo jugar en Deportivo Cali, Tondela, Estudiantes La Plata, Newell ‘s, y CD La Equidad. Ahora en Alianza Lima todavía no se sabe lo que pasará.