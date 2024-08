Paolo Guerrero está entre la espada y la pared ahora mismo, no se habla más en su entorno que de su salida contractual de la Universidad César Vallejo. Cuando uno creía que todo estaba hecho para que el equipo trujillano lo deje salir muy pronto, está lejos eso de concretarse. Porque hay un impedimento general que todavía no se resuelve, mientras eso no suceda, seguirán siendo tiempos duros para quien desea escapar de la ciudad de la eterna primavera.

¿Cuál es la nueva estrategia de Paolo Guerrero para quedar libre?

Mauricio Loret de Mola en su reciente programa de internet, expuso lo que pasaría con el jugador de amplia carrera profesional: “Es un tema entreverado, de idas y vueltas. Se han dado algunas modificaciones. Paolo Guerrero ya no está con el abogado Julio García. Entiendo que ahora está con un grupo de abogados argentinos que han sido parte de la Conmebol, que tienen un prestigio importante”.

El delantero de la Selección Peruana prepara una defensa especial para este asunto :”Lo que me cuentan es que tendrían algunas pruebas contundentes donde ya habrían quedado en algo con Richard Acuña sobre la salida, en torno a la compensación por temas comerciales que tenía que cubrir, más no por lo deportivo y laboral (todo está acordado en este aspecto). Él entiende que con eso puede salir de la UCV”.

¿Qué hará la Universidad César Vallejo con Paolo Guerrero?

Ahora, la venganza que estaría preparando el cuadro norteño, es que Paolo Guerrero sea directamente damnificado con un movimiento especial: “Lo que sabemos del otro lado es que Vallejo quiere prolongar esto hasta el 31 de agosto para que se le cierre el mercado de pases y no pueda salir, porque lo dilatan y lo dilatan, por eso es que Guerrero cambió su estrategia para solucionar su salida”.

Por ello, quizás no veríamos a Paolo Guerrero con camiseta de Alianza Lima, o algún otro equipo que desee contratarlo para este Torneo Clausura 2024 en Perú o en cualquier torneo del extranjero: “Entonces, lo que me dicen es que ya tendría algunas pruebas contundentes de que ya habría acordado con Richard Acuña su salida del club, no sé si por audios o de otra forma, pero la respuesta de Acuña sobre que se finiquita el vínculo está”.

Paolo Guerrero en disputa con la César Vallejo. (Foto: Twitter).

Con esto nos damos cuenta de que en la Universidad César Vallejo están tomando determinaciones que son por lejos peligrosas para quienes están en la vereda contraria. Pero están luchando por hacer valer lo que se firmó a principio de temporada. La salida de Paolo Guerrero de un momento a otro sería directamente perjudicial en todos los sentidos, más aún cuando se trata de un futbolista que no quiere pagar la penalidad presentada ante sociedad.

¿Cuál será el futuro de Paolo Guerrero?

Lo cierto es que para que Paolo Guerrero quede libre de todo contrato con Alianza Lima, deberá invertir un dinero importante para poder salir de la Universidad César Vallejo sin ningún pendiente. El delantero solo con su carta poder en la mano, podría negociar abiertamente con un posible nuevo equipo. Este sería Alianza Lima por descarte, ningún otro club está en condiciones de poder seducir en todos los sentidos, al goleador nacional.

¿Alianza Lima es opción para Paolo Guerrero?

En una entrevista reciente para L1 MAX, el gerente deportivo de Alianza Lima tomó la palabra: “Sería ir en contra de lo que confiamos y creemos acá. Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo. Hasta que eso siga pasando, nosotros ni ningún club debe tomarlo en cuenta. Yo no voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. Es un jugador que a todos nos gustaría verlo con la camiseta de Alianza Lima, pero no sabemos cuál es su real situación. Hoy no es una opción para nosotros”. En caso se entregue esa oportunidad, lo veremos por la señal de (Disney+).