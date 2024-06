Paolo Guerrero ya sabe que no será titular en el duelo entre Perú vs. Chile por la Copa América 2024 y por eso dejó un fuerte mensaje.

Paolo Guerrero sin duda es uno de los jugadores más exitosos en toda la historia de Perú. Marcando un antes y un después con la Selección Peruana, el delantero se establece como el máximo goleador, además está a dos tantos de ser el máximo artillero de Perú en toda la historia de la Copa América, pero quizá ese récord no pueda romperse.

Contando con 40 años, Paolo Guerrero sabe que no corre igual, no juega igual y el cuerpo no le da igual. Consciente de esta situación, el técnico Jorge Fossati ya le informó que no será titular ante Chile y que, en el peor de los casos, tampoco lo será ni ante Canadá ni ante Argentina, duelos por el Grupo A de la Copa América 2024.

Tras todo ello, tanto Jorge Fossati como Paolo Guerrero brindaron una conferencia de prensa. Tomando la palabra, el ‘Depredador’ habló sobre cómo se siente a horas del duelo ante Chile por la Copa América 2024: “Estoy muy feliz de ser parte de este plantel y el objetivo grupal está primero. Si puedo hacer goles para ayudar al equipo, en buena hora”.

Siguiendo con su comentario, Paolo Guerrero también dejó en claro que para él las estadísticas que pueda romper no son importantes. Poniendo el colectivo sobre lo personal, el ‘Depredador’ mostró su liderazgo en Perú: “Para mí, independientemente de cualquiera cosa, está el objetivo colectivo. Eso es lo más importante para mí”.

Mostrando así su porte de líder, Paolo Guerrero dejó en claro que prefiere que Perú gane a que él marque goles. Si bien el ‘Depredador’ está viviendo la que podría ser su última Copa América, lo más probable es que también esté analizando si debe seguir jugando en la Selección Peruana.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero en la César Vallejo?

Paolo Guerrero gana aproximadamente 100 mil dólares en la César Vallejo. Según el diario Trome, el delantero firmó por dos temporadas, por lo que se llevará 2 millones 400 mil dólares en promedio.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 40 años y actualmente es jugador de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por un año, el delantero tiene que presentarse en Trujillo para que empiece con los trabajos tácticos.