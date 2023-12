Paolo Guerrero ha vuelto a abrir un capítulo que parecía cerrado. Luego de confirmarse su fallido pase a Alianza Lima en la temporada 2023, el delantero otra vez ha hablado sobre el club al que considera su verdadero amor. Dejando una romántica frase para dejar en claro todo lo que siente por los colores íntimos, el delantero no se guardó nada.

Y es que Paolo Guerrero sabe que no continuará en Liga de Quito. Si bien ganó la Copa Sudamericana y la Serie A de Ecuador, el delantero habría tenido unas desafortunadas frases que no gustaron al presidente Isaac Álvarez. De alguna manera condicionando su continuidad, el atacante exigió que se quedé el técnico Luis Zubeldía, aunque parece que se marchará.

“Cuando salí de Racing Club me contacté con alguien de Alianza Lima y me dijeron que me llamarían. Hasta ahora sigo esperando la llamada. En el Perú solo jugaría por Alianza Lima”, comentó Paolo Guerrero a RPP Deportes. Hablando sobre la posibilidad de ser íntimo en la Liga 1, el atacante dejó en claro que siempre estuvo ahí.

Aunque la versión de Paolo Guerrero no es totalmente cierta. Recordemos que en la temporada 2022 Alianza Lima le hizo un ofrecimiento, pero el delantero prefirió jugar en el Avaí de Brasil. Luego se fue a Racing Club y, una vez saliendo del cuadro argentino, recién buscó llegar a tienda íntima.

Ahora tal parece que sus caminos se vuelven a juntar y Paolo Guerrero podría estar en la senda de Alianza Lima. Como se recuerda, el atacante fue formado como blanquiazul, pero nunca debutó como profesional. Y el destino ha querido que nuevamente estén en la misma sintonía sin dudar que vendrán más frases para seguir haciendo mérito.

¿Cuánto debería pagar Alianza Lima a Paolo Guerrero?

Fichado por Liga de Quito hasta diciembre del 2023, el sueldo de Paolo Guerrero es irrisorio si lo comparamos a lo que se embolsaba antes. Llegando como el delantero estrella del cuadro ecuatoriano, según fuentes, el delantero peruano se embolsaría 20 mil dólares al mes. Ese debería ser el monto que Alianza Lima le pague.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero en Liga de Quito?

Paolo Guerrero firmó por Liga de Quito hasta el 31 de diciembre del 2023. Pareciendo que no seguirá en el cuadro de Ecuador, el ‘Depredador’ se irá luego de ser campeón de la Copa Sudamericana y la Serie A de Ecuador.