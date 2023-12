Conmebol publicó un ranking sobre los clubes del continente. Estando las escuadras más importantes de Perú, destacan las ubicaciones de Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima. Si bien para la lista se empleó su actual momento, su historia y lo que han hecho a nivel sudamericano, el orden sorprende.

Y es que si bien nadie esperaba que un club peruano esté en la parte superior del ranking de Conmebol, sí causó una gran sorpresa que el cuadro de Alianza Lima esté fuera del top 50 de clubes. Recordando que el peor club peruano está en la casilla 124 con Sport Huancayo, el lugar de los íntimos es llamativo.

Así pues, Alianza Lima ocupa la casilla 52 del ranking de clubes de Conmebol. Por encima de Newell’s Old Boys de Argentina, pero debajo de Independiente de Medellín de Colombia, el cuadro peruano tiene en total 1184,3. Además, es el cuarto mejor club nacional en la lista.

Para poder clasificar a los clubes de Sudamérica, Conmebol realizó una fórmula que comprende la suma del histórico en Copa Libertadores y Sudamericana más el performance en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De esta forma, Alianza Lima tiene 468,8 más 715,5.

Con ello, Perú tiene 4 clubes dentro los primeros 52 puestos. Sacando cara por el fútbol peruano, Sporting Cristal ocupa la ubicación 34 con 2235,9 puntos, luego sigue Universitario en el lugar 42 con 1528,6 unidades y después FBC Melgar en la casilla 44 con 1468,7 dígitos.

¿Cuántos títulos del fútbol peruano tiene Alianza Lima?

Alianza Lima tiene 25 títulos nacionales en 122 años de historia. Además fue subcampeón en 24 veces. También ha logrado una Copa del Inca en el 2014 y Copa de Campeones de Perú en 1919 y Supercopa Movistar en el 2018.

¿Cómo le ha ido a Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Alianza Lima no ha tenido buenas actuaciones en la Copa Libertadores. No ganándola nunca, y tampoco llegando a una final, su historia no es tan buena en el certamen continental.