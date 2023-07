Anunciado como el fichaje estrella de Liga de Quito, Paolo Guerrero firmó hasta fines de diciembre con el cuadro de Ecuador.

Llegando este último jueves, y siendo presentado el viernes, el delantero peruano ya es oficialmente nuevo jugador de Liga de Quito.

En ese interín, el delantero peruano se sometió a nuevos exámenes médicos para conocer el estado de su rodilla.

Aquejado por una lesión durante mucho tiempo, los resultados sorprendieron a más de uno a sus 39 años.

Informando a través de sus redes sociales, el cuadro de Liga de Quito mencionó que Paolo Guerrero pasó con éxito los exámenes médicos.

LA RODILLA DE PAOLO GUERRERO

Con esta noticia se disipa cualquier problema de rodilla en Paolo Guerrero, ahora solo falta conocer qué día debutará con Liga de Quito.

Hablando previamente sobre el estado de su rodilla, Paolo Guerrero mencionó en conferencia cómo se siente él.

“Mi rodilla está bien, yo me entreno al 100% , me entrenaré igual que mis compañeros y quizá hasta más porque me gusta estar mucho tiempo en el gimnasio”, comentó el delantero.

Insistiéndole la prensa sobre más detalles de su lesión y el alcance que tuvo, Paolo Guerrero también continuó.

“Estoy en perfectas condiciones, gracias a Dios no me encuentro más con esa molestia que me arrastró por un buen tiempo”, cerró el atacante.

