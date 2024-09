Este tipo de cosas solo las puede lograr una persona con el peso histórico y referencial de Paolo Guerrero, porque está a nada de debutar con el equipo de sus amores, pero también puede hablar sobre su vida como retirado al mismo tiempo. En Alianza Lima esperan lo mejor de él, goles, talento, jerarquía, y todos esos puntos a favor que conocemos de él. Pero también, como ser humano reflexiona sobre lo que puede venir después.

¿Cuál es el secreto más fuerte de Paolo Guerrero?

Muy claro termina siendo que dejará la vida por Alianza Lima, quiere ser campeón nacional en el año del centenario de Universitario de Deportes, sin embargo, hay otras cosas en su cabeza también: “Ya tengo de entrenador, ya lo saqué, tengo hasta PRO. Ya tengo todas las licencias”. Contó el capitán de la Selección Peruana en el último episodio de Enfocados con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, en su canal de YouTube, en una entrevista pasada desde Brasil.

Paolo Guerrero no pierde el tiempo y cuenta este secreto bien llevado, cuidado como oro. Es una primicia la que le cuenta a su compadre de toda la vida, dejando absortos a quienes vieron esta entrevista: “No sé si lo seguiría, lo tengo ahí bajo siete llaves si en algún momento quiero. De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé. Hoy por hoy no es una opción que yo sea entrenador”.

Ahora, la idea es que Paolo Guerrero se sienta cómodo y defina qué perfil tomar. Pero sabe bien, que estará inmiscuido en cualquier detalle como tal: “Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto”.

¿Alianza Lima está en su futuro cuando se retire?

Tiene mapeado dejar un camino a seguir en su equipo actual, dependerá de cómo se sienta en el preciso momento donde le toque definir el siguiente paso en su vida: “En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer y fogueándose (…). Exportando más jugadores al extranjero”.

Paolo Guerrero en su presentación con Alianza Lima. (Foto: Tabatha Belén).

¿Qué piensa Paolo Guerrero sobre la Liga 1?

De la misma manera, también reflexionó sobre lo que ha sido su adaptación desde principio de temporada al torneo local con camiseta de la Universidad César Vallejo, muy compleja por lo que notamos: “Me gustaría que el fútbol peruano mejore en muchos aspectos. A nivel técnico, tiene que ver con que las canchas no son buenas. El nivel de intensidad es bueno, pero creo que se puede mejor”. Todo esto lo vimos por la señal de (Disney+).

Por ello, se entrega en cuerpo y alma Paolo Guerrero para poder levantar el presente de la Liga 1, desde donde pueda aportar: “Se puede mejorar más el nivel de los campos para que la gente vea más espectáculo y goles. El jugador peruano siempre se caracterizó por su buena técnica y control. Con mejores canchas esto mejoraría (…). Esa es la diferencia que yo sentí al llegar al fútbol peruano. En su momento lo hablé con la gente de la Federación y la Agremiación para ayudar”.