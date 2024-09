Después de un largo día de trabajo, donde la presentación de Paolo Guerrero se llevó todas las miradas. Alianza Lima le dio de todo a su gran refuerzo, en una tarde donde las emociones fueron demasiado fuertes, porque hasta se conmovió el protagonista de esta novela. El Depredador después de saludar a los miles de fanáticos que colmaron el coloso de Matute, se presentó ante los medios de comunicación.

¿Qué dice Paolo Guerrero sobre su llegada a Alianza Lima?

Paolo Guerrero está metido al ciento por ciento en el proyecto deportivo del equipo de sus amores, por eso en conferencia de prensa precisó lo que significa para él este momento: “Alianza tiene la presión de siempre salir campeón y ese es mi objetivo. Estoy en un gran grupo, los más grandes y el profesor Mariano Soso la tienen clara. El equipo va a luchar hasta el final y espero que cerremos el año con broche de oro”.

Ese es el primer compromiso que tiene como profesional del fútbol, otro aspecto a tomar en cuenta es el personal, ese que se puede comparar con lo sanguíneo por lo familiar. Paolo Guerrero se emocionó al recordar a su ídolo de pequeño, quien le inculcó el amor por la blanquiazul: “Mi tío Caico me traía desde muy chico, para mi Alianza es una pasión una religión. Para mi Alianza significa mucho. No tengo mucho más que decir, mi corazón es blanquiazul”.

Otro punto también, es el de Doña Peta, quien está en este momento viviendo una etapa diferente. Porque después de muchos años estará cerca de su hijo, en una institución tan hermosa, expone Paolo Guerrero: “Mi mamá estaba preocupada por mi futuro. Hablé con ella y le dije que la posibilidad era Alianza y era el momento de volver. Hubo incertidumbre en un momento, gracias a Dios puedo estar aquí y ahora con las mejores expectativas”.

¿Qué conversó Paolo Guerrero con Hernán Barcos?

Acá entra a tallar el nombre del capitán de Alianza Lima, con quien compartió cosas inéditas, suscribe: “Del grupo, tuve la suerte de conocer a algunos. Con unos he compartido camarín, con otros he sido rival, y muy bien. El diálogo, las conversaciones, sobre todo con Hernán (Barcos), hemos estado hablando bastante. Con los mayores también he conversado un poco. Tenemos la misión de ser el soporte de los más jóvenes y llevar al club a más títulos y que siga la tradición”. Los veremos tirando paredes por la señal de (Disney+).

Paolo Guerrero en su presentación con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

Sobre pisar por primera vez el Estadio Alejandro Villanueva, ahora como jugador del cuadro íntimo, solo le puede dar las gracias a los presentes. Porque son hechos difíciles de poder separar hoy de su corazón: “Ha sido fantástico ver un Matute lleno. Fue un sueño mi regreso, no me esperaba este recibimiento, estoy muy agradecido y ahora a retribuir ese cariño que recibí hoy para mí y mi familia. Me llenó de orgullo y satisfacción, ahora a ponerme a trabajar fuerte”.

¿Volverá Paolo Guerrero a la Selección Peruana?

Para poder cerrar su charla con los medios de comunicación, en conferencia de prensa, también tocó el tema Selección Peruana. Como capitán que es Paolo Guerrero, se dirigió al Nonno: “Hablé con el profe (Jorge) Fossati. Fui claro que mi intención es estar en la selección, ya él verá si me convoca o no. Estos días estuve en el gimnasio y con entrenador en Río, ahora ya puedo estar aquí, prepararme mejor y en una semana y media estoy listo”.