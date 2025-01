Cuando todos imaginábamos que pronto se daría la salida de Jorge Fossati, y la próxima oficialización de este personaje en el puesto. Se rompió la matriz y se cansó de algunas cosas, por eso pone su firma a una carta de renuncia, con motivos fuertes. Esto no es una proyección de renuncia o amago como muchas veces se ve. Estamos hablando de algo que se considera como una decisión irrevocable. Que también perjudica al primer equipo de La Blanquirroja, te contamos las razones a continuación.

¿Qué pasó en la Selección Peruana de Fútbol?

Apareció una novedad no tan buena dentro del universo del equipo de todos. Porque el nombre más cerca para reemplazar a Jorge Fossati, no quiere saber más de la VIDENA: “Malas noticias a poco de iniciarse el Sudamericano Sub 20. RPP pudo conocer que José ‘Chemo’ del Solar renunció a su cargo como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y —por ende— de la dirección técnica Sub 20”.

¿Por qué se fue José Guillermo del Solar?

Como menciona el medio de comunicación: Radio Programas del Perú, algo pasó en las últimas horas, que alejó a José Guillermo del Solar, de los proyectos del ente rector deportivo nacional: “De acuerdo con información recopilada, el estratega nacional presentó su renuncia irrevocable; sin embargo, dirigirá el torneo continental que se disputará en Venezuela. Una vez terminado, ya no estará vinculado a la FPF”.

La idea que tenía, era que hiciera un trabajo a largo plazo, pero algo cambió y tuvo que tomar esta decisión inesperada: “De hecho, se hizo cargo de la Selección Peruana Sub 20. “Dentro de mis funciones, además de ser el encargado de la selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15, también voy a ser entrenador de la Sub 20 después de este Sudamericano que está pronto por empezar”, contó ‘Chemo’ del Solar en una entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha”.

¿José Guillermo del Solar será el reemplazante de Jorge Fossati?

Para complementar esto, y descartando reemplazar a Jorge Fossati. Nuestra redacción pudo conocer que está muy cerca de aceptar la propuesta de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Que le ofrece un contrato importante desde lo económico, como también en el ámbito de jerarquías. Son tiempos claves para saber qué hará José Guillermo del Solar, quien parece salir de la Federación Peruana de Fútbol, con un malestar general, que pronto tendrá respuesta seguramente.