La vida es de etapas, estamos viviendo quizás la parte final de quien le dio tantas alegrías a la Selección Peruana. El presente de Paolo Guerrero no es el mejor, mientras espera su presentación en Alianza Lima, donde jugará de todas maneras. Eso está visto al ciento por ciento. Pero mientras tanto, su otro gran amor le está trayendo algunas complicaciones, según la información de una reconocida periodista deportiva.

¿Paolo Guerrero se retirará de la Selección Peruana?

Carolina Salvatore lanzó la bomba mediática más fuerte de los últimos días. Aquella que tiene como protagonista a Paolo Guerrero: “La semana pasada estuve con dos exjugadores que me contaban off the record que Paolo Guerrero ya no quiere jugar en la selección peruana. Estos dos exfutbolistas me dicen que Paolo está muy cansado de tener que cargar con la responsabilidad de que mete gol o no mete gol y no está bueno que se retire con esa imagen de la selección. Eso es lo que me dicen”.

Lo que la conductora del espacio televisivo, explicó que conoce bien lo que pasa ahora mismo con el ex Corinthians e Inter de Porto Alegre. Quien se estaría sintiendo cargado por todo lo que pasa ahora mismo con el equipo de todos, después de una decepcionante Copa América 2024. Lo cual termina teniendo mucho sentido, porque al final, a sus 40 años, está imposibilitado de poder dar lo máximo posible por el equipo de todos, es hasta comprensible.

¿Cuál será el futuro de Paolo Guerrero?

El Coyote Rivera, hermano y amigo del capitán de la Selección Peruana afirmó hace poco cómo está el crack: “Yo sé que él se va a retirar en Alianza, porque su corazón es aliancista, al igual que toda la familia, pero yo soy de Cristal. Voy a hacer esta revelación: Paolo ya no quería venir a jugar. El que ha sido el precursor ha sido mi persona. Le digo ‘Paolo, nosotros somos de palabra, tenemos que hacerlo”.

¿Paolo Guerrero pensó realmente en retirarse?

Según la información de Pedro García, la gente más cercana al jugador le habló seriamente: “En el entorno de Guerrero hay gente que le dice ‘retírate’. Hay gente que le dice ‘ya pues, ya está, olvídate de estresarte’. Eso es algo concreto que gente de su entorno, me he enterado, le está deslizando. No sé si Doña Peta se lo dice, posiblemente, ¿Quién sufre más cuando una persona la pasa mal? Su mamá, como la de cualquiera. Yo no digo que si ella le ha dicho algo, pero no lo descarto. Es posible que se lo haya dicho, por la edad, si tuviera 30, le diría lúchala”.

Paolo Guerrero con la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

Para el periodista de Movistar Deportes, hace unas semanas, todo era muy claro porque el problema entre ambas partes estaba más latente que nunca: “No sería raro que Guerrero, que entrena solo en Vallejo, diga ‘ya está’, ¿Qué cosas pasará por su cabeza mientras corre solito con todo el mundo odiándolo y los Acuña declarando en contra de él? Sería una derrota, pero sería una decisión sabia. Es el mal menor. Una persona tiene un límite y esto es estresante”.

En las próximas horas se conocerá qué pasará con Paolo Guerrero, quien negocia oficialmente con Alianza Lima por su futuro inmediato. Se sabe que le ofrecen un contrato por una temporada y meses, para completar este 2024. Ojalá todo pueda solucionarse pronto, al punto que se desmienta ese pensamiento de dejar la Selección Peruana a corto plazo, todavía tiene mucho por darle al universo de La Blanquirroja.