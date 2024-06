Con 40 años, Paolo Guerrero sabe que está disputando sus últimos minutos de su carrera deportiva profesional. Quizá estando en su última Copa América, el duelo de este sábado ante Argentina podría cerrar un ciclo exitoso para el delantero, aunque no quiera admitirlo.

Consciente que lo más probable es que no esté para la siguiente Copa América, Paolo Guerrero fue consultado sobre si el partido del sábado ante Argentina tendrá un aire distino. Reflexionando sobre la idea, el ‘Depredador’ se puso emotivo y dejó en claro que todos los duelos con Perú son importantes.

Charlando con DSports Perú, Paolo Guerrero abrió su corazón y dejó en claro qué siente por Perú: “Me juego mucho, no solo en este partido ante Argentina, sino todos los partidos de la selección. Estaré aquí cuando la selección me necesite y cuando no esté apoyaré a Perú. Es mi país, es mi pueblo y trataré de hacer hasta lo imposible para que surja”.

Siguiendo en esa línea de expresividad, Paolo Guerrero también dejó en claro lo patriota que es y cuánto quiere al Perú: “Estuve en Argentina, Alemania, Brasil y veo como quieren a su país. ¿Y yo por qué no lo puedo hacer en mi país? La gente debe sentirse patriota y eso va a mejorar”.

Paolo Guerrero jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Hito del fútbol de Perú, Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección y también está en el top 3 de máximos goleadores de la Copa América. Sabiendo que será su última edición, este sábado ante Argentina podría ser su último duelo si es que el cuadro de Jorge Fossati queda eliminado del certamen.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 40 años y actualmente es jugador de la Universidad César Vallejo. Firmando un contrato por un año, el delantero tiene que presentarse en Trujillo para que empiece con los trabajos tácticos.

¿A qué hora juega Perú vs. Argentina por la Copa América 2024?

Perú vs. Argentina juegan en vivo a las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina este sábado 29 de junio. Chocando por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024, el partido se dará en directo desde el Hard Rock Stadium de Miami.