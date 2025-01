Paolo Guerrero hizo oficial su retiro de la Selección Peruana con fuerte frase

Sabiendo que pronto llegaría el día en que Paolo Guerrero le diga adiós a la Selección Peruana por la edad que tiene, quizá nadie estaba preparado para que sea a inicios del 2025. Teniendo todavía que afrontar seis partidos más rumbo al Mundial del 2026, el ‘Depredador’ dejó en claro que no jugará más para Perú.

Brindando las declaraciones la tarde de este martes 7 de enero, Paolo Guerrero expresó que no seguirá vistiendo los colores de la Selección Peruana: “Yo ya lo dije, ya lo hablé, no quiero hablar más al respecto. Seguramente hice mi último partido en Argentina, y yo estoy bien en Alianza, preparándome, queriendo hacer un buen torneo, un gran campeonato, que para eso me estoy preparando”.

Paolo Guerrero hizo oficial su retiro de la Selección Peruana

Siguiendo con su comentario, Paolo Guerrero también habló sobre lo que espera de ahora en más en la delantera de Perú: “Creo que la selección necesita de gente nueva, caras nuevas, jóvenes, lo que la gente pide. La gente pide nuevos jugadores en este nuevo proceso, así que démosle la oportunidad a los jóvenes”.

Hay que recordar que Paolo Guerrero es el máximo goleador en la historia del fútbol peruano con 40 goles en 124 partidos. Además, anotó un gol en el Mundial de Rusia 2018, consiguió el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019 y estuvo 3 veces en el equipo ideal de la Copa América.

Ahora la gran duda es quién ocupará el lugar de Paolo Guerrero, puesto que se retira de la Selección Peruana sin un heredero que tenga la misma jerarquía que él ha tenido. Habiendo un par de nombres como candidatos, todo apunta a Gianluca Lapadula, pero el atacante no pasa por un buen momento y tampoco es joven.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima partido: Franco Navarro culpó a Néstor Gorosito por pedir a Brian Farioli

ver también Jorge Fossati pecó de sincero y reveló por qué Paolo Guerrero dejaría la Selección Peruana

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 41 años pues nació el 1 de enero de 1984. Empezando como futbolista como profesional en el Bayern Múnich de Alemania, el delantero se formó en Alianza Lima, pero recién debutó en la temporada 2024.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con Perú?

Paolo Guerrero tiene 40 goles con Perú en 124 partidos. Debutando el 9 de octubre del 2004, el atacante se estableció como el máximo goleador en toda la historia de la Selección Peruana.

Encuesta¿Hace bien Guerrero en dejar la Selección? ¿Hace bien Guerrero en dejar la Selección? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad