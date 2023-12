Paolo Guerrero puede gritar a los cuatro vientos, que nuevamente es campeón nacional. Hoy celebra con todas las fuerzas del mundo, porque con su presencia, rendimiento, y goles fue un delantero determinante para la vuelta olímpica de LDU Quito. El Depredador, esta vez, se siente parte, está feliz, por eso puede decir lo que le canta su corazón, sin filtro alguno.

Mediante declaraciones para la cadena internacional ESPN, Paolo Guerrero se mostró como un niño contento. Afirmando que era una experiencia única, la de campeonar con un grande como Liga de Quito: “Nunca había vivido esto, el estadio tiene que estar siempre así porque Liga es el más grande de Ecuador, lo vuelvo a decir, así le duela a quien le duela, porque cuando llegué dije lo mismo y le dolió a muchos”.

Destacando lo que fue el trabajo final, pero a su vez, el camino logrado junto al plantel completo “Han sido seis meses muy intensos, muy sufridos, de viajes, de partidos, de concentraciones. Tenía que ir a la selección, de ahí regresar, jugar aquí. Fueron meses muy intensos, pero lindos e inolvidables. Desde que llegué lo dije, quiero dejar mi nombre marcado aquí y eso solo se obtiene con títulos, y gracias a Dios conseguimos dos muy importantes”.

Dejando en claro que después de una temporada extensa, con altas y bajas, pueden estar contentos porque lograron la meta presentada cuando Paolo Guerrero se integró: “Ahora toca celebrar, se viene unas vacaciones y solo Dios sabe lo que pasará el próximo año”. La cual estaba basada en ser campeón de Copa Sudamericana, y el torneo local. Así es como lo terminan concretando, absolutamente todo.

¿Paolo Guerrero destrozó a Racing Club de Argentina?

Así es como también, le dejó un palito a su ex equipo, de donde se fue bastante mal por la relación desgastada con el ex entrenador Fernando Gago. Por eso, algo ventajista, pero sincero, le pegó a la Academia de Avellaneda: “En mi paso por Racing no jugué. Y las veces que jugué dejé a Racing puntero de la Libertadores. Y cuando salí, Racing fue eliminado. Me siento superbién, feliz”.

¿Dónde seguirá jugando Paolo Guerrero la siguiente temporada?

Confirmando su interés por continuar una temporada más en LDU Quito, pero esa decisión pasa por otros aspectos que a él no le competen en nada. Paolo Guerrero ya puso todo de sí: “Quiero quedarme aquí, pero no solo depende de mí, si al final no me quedo, quiero mostrar mi agradecimiento a la hinchada y que festeje la estrella 12. Me considero hincha de LDU desde el día que llegué”.

¿Cuántos goles anotó Paolo Guerrero este año 2023?

Durante el 2023, militó en dos conjuntos grandes de la región: Racing Club (3 anotaciones) y LDU Quito (8 anotaciones). Marcando en once oportunidades, en las competencias: Copa Libertadores, Sudamericana, Liga Argentina, Copa Argentina, y Liga Ecuatoriana.