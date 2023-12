¿Cómo estaría formando Jorge Fossati en la nueva Selección Peruana? Toca ahora analizar un poco, pensar largo y tendido para poder entender cómo es que piensa el director técnico uruguayo. Lo único que faltará es que se haga oficial su unión al equipo de todos, para poder calzarse de una vez por todas el buzo principal. Mediante ejemplos recientes, y la calidad del plantel, jugaremos algo con el futuro inmediato de La Blanquirroja.

Cayendo netamente en lo que hemos visto recientemente de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. Parando el famoso 1-3-5-2 con estos nombres superlativos para el ambiente local: Pedro Gallese; Miguel Araujo o Carlos Zambrano, Renato Tapia, Alexander Callens, eso en la parte defensiva. Un poco más adelante, veríamos a Oliver Sonne, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Piero Quispe, y Miguel Trauco o Nelson Cabanillas. Para dejar en ofensiva a dos delanteros: Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Una de las opciones más remotas, también podría ser el parado más común la Selección Peruana recientemente con: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renato Tapia, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Piero Quispe; Joao Grimaldo, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula. Con las alternativas de Luis Advíncula o Aldo Corzo en la banda derecha. También a Marcos López en el mismo puesto, pero por la izquierda. En el extremo derecho también están jugadores como Franco Zanelatto y Andy Polo.

Las variantes tácticas son infinitas, tampoco es que la Selección Peruana tenga un sinfín de oportunidades para poder probar futbolistas. Dependerá mucho de lo que quiera el profesor Jorge Fossati, plasmar en la cancha cuando tenga a los rivales enfrente. El Nono es un experimentado profesional, que tiene dentro de sus puntos principales, el manejo de grupo. Ahí debería partir su éxito inmediato.

¿Cuáles serán los primeros partidos para Jorge Fossati en Perú por Eliminatorias?

Dentro de los partidos que vienen por delante, para el mes de septiembre en 2024, por la fecha 7, Perú tendrá que chocar ante Colombia como local, y visitar a Ecuador en la jornada 8. Dos paradas complejas al ciento por ciento, donde se deberá ver de todas formas la mano del seleccionador nacional. Quien tiene que revertir todo lo malo, hecho hace poco por Juan Reynoso.

¿Qué falta para ver a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

“Lo de la selección está casi para resolverse. Si a mí no me interesara, no estaría aquí. Si no estuviese convencido de que se puede, no estaría aquí. Estoy convencido de que se puede. Estoy agradecido con el aficionado peruano, ni que hablar y muy especial con el de Universitario. Lo otro es cuestión de futuro. Ir a la selección es un privilegio. No hay club en ningún país que sea más importante de la selección”. Expresó la noche del último sábado por la noche, cuando llegó el Flaco al Perú.