Paolo Guerrero está a puertas de cumplir 40 años. Celebrando su cumpleaños el 1 de enero, el delantero todavía no sabe en qué club seguirá luego de salir campeón con Liga de Quito de Ecuador. Ganando la Copa Sudamericana, la primera opción era renovar, pero tal parece que no se dará.

En ese contexto, el atacante también es consciente que su tiempo en el fútbol está por terminarse. Si bien ha declarado que no quisiera retirarse nunca, la verdad es que le deben quedar uno o dos temporadas más, en el mejor de los casos. Ante esto, Paolo Guerrero reveló qué hara cuando se retire.

“Yo ya saqué mi carné, pero es algo que se dará en cinco años o más. Pero hoy por hoy quiero seguir jugando. No, en este momento no. Todavía quiero seguir jugando”, comentó Paolo Guerrero en charla con el Diario El Comercio. Revelando que tiene planeado ser entrenador, el atacante también dejó en claro que todavía no está listo para ello.

Si bien Paolo Guerrero ha esquivado siempre las preguntas que están relacionadas a su retiro del fútbol, y en más de una ocasión ha dicho que no quiere hacerlo, la verdad es que el tiempo ya le juega en contra. Con casi 40 años, un evidente disminución de sus acciones y la poca posibilidad que tendría, el día está cerca.

En todo el contexto de si conseguirá club o se retirará del fútbol, Paolo Guerrero tuvo unos números importantes con Liga de Quito en la temporada 2023. Disputando 902 minutos a lo largo de 13 partidos, en 11 empezó como titular, en 2 ingresó desde el banco y anotó 5 goles.

¿Cuál es el sueldo de Paolo Guerrero en Liga de Quito?

Paolo Guerrero ganaba mensualmente 10 mil dólares en Liga de Quito. Llegando luego de dejar Racing Club, con el cuadro de Ecuador se convirtió en campeón nacional y obtuvo la Copa Sudamericana.

¿Qué opciones tiene Paolo Guerrero para seguir jugando?

Paolo Guerrero tiene tres grandes opciones para seguir en el fútbol profesional. Llegando casi todas desde Brasil, el goleador peruano de 39 años es seguido por clubes como Criciúma, Juventude y Vitória.