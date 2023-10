La Selección Peruana de Fútbol está en un momento de crisis absoluta, pero acaba de recibir la mejor noticia posible, o se enterará por este medio. Gustavo Costas no seguirá más en Bolivia, próximo rival en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Con esto se podrían abrir dos vertientes para el interés de La Blanquirroja, las cuales terminan siendo importantes. Todo con mira a mejorar el rendimiento del equipo de todos, coger un ritmo positivo, y otros detalles más que sabe bien Juan Reynoso.

Porque ambos países son los peores de la CONMEBOL, uno con cero puntos y se quedó sin entrenador. Mientras que Perú, con una sola unidad, sigue con Juan Reynoso hasta nuevo aviso. Deben repuntar de una vez por todas, si desean llegar al Mundial de Norteamérica 2026, el cual te da más cupos de clasificación.

La Selección Peruana en el mejor de los casos chocará ante un combinado patrio confundido, sin muchas respuestas de cara a lo que es la mejora. Ahí aprovecharía La Bicolor para dar el golpe, y ganar por primera vez en la altura de La Paz, regresando a la senda del éxito momentáneo, con la misión de hacerlo dudar más.

El otro plano, en caso fuese negativo, sería que la FBF hiciera una inversión fuerte contratando a un seleccionador de lujo y el conjunto altiplánico levante vuelo. Ahí sería casi todo cuesta arriba para Perú, por todo lo que puede dar Bolivia como equipo, y a eso se le sumaría un funcionamiento óptimo.

Volviendo a lo más importante, la excelente noticia para la Selección Peruana. La Federación Boliviana de Fútbol tiene decidido prescindir de sus servicios, tras concretarse las últimas derrotas de la Verde en las Eliminatorias. Frente a Ecuador como local el jueves 12 de octubre, y ahora último contra Paraguay el 17 de octubre. Los medios locales dan por hecho esta definición.

Mirando números fríos, nos damos cuenta de que Bolivia, al mando de Gustavo Costas, no logró sumar ningún punto en los cuatro primeros partidos. Registrando su peor inicio en las clasificatorias bajo el actual formato. Ese motivo es suficiente para sacar al ex entrenador de Alianza Lima, mencionan medios locales.

Gustavo Costas se sentía firme en Bolivia:

Recordemos la última entrevista a Gustavo Costas, quien habló sobre la preparación de sus jugadores, aquellos que no dan la talla en estos partidos. Defendiendo a los suyos como el líder positivo que es: “Los jugadores no son los culpables de no tener la formación que tenían que tener. No tienen casi inferiores y les cuesta”.

Es más, Gustavo Costas es como si hubiese visto el futuro, a la hora de soltar la siguiente visión sobre su futuro hasta ayer, hoy la historia es distinta: “Si sabía que me traían por tres o cuatro partidos, no hubiera venido. No estaría pensando en eso (su salida de la selección) si me hubieran traído por 3 o 4 partidos y no hubiera aceptado”.

¿Cuándo se jugará el Bolivia vs. Perú?

La fecha programada para el partido entre Bolivia y Perú es el próximo jueves 16 de noviembre, a las 15:00 (HORA PERUANA). Ese día podría definirse la continuidad de Juan Reynoso si termina perdiendo. La Blanquirroja deberá dejar el todo por el todo, ante un rival peligroso en su región.