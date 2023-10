Pedro Gallese cuando entró un hincha a la cancha, se acercó al conflicto, le quitó el celular y lo lanzó, enojado por el resultado parcial contra Argentina (2-0). Con esa acción concretada, aparecieron varias opiniones al respecto. Algunas a favor, y otras contrarias como la de Martín Liberman, quien desde Buenos Aires lo señala.

El periodista deportivo en su canal de YouTube y cuenta de Twitter lo había acusado de ser un irresponsable por tamaña acción. Para El Colorado no existe justificación, por eso ahora, en una invitación a ATV Noticias, habló con un programa diario y dejó su idea planteada. Estaba frente a frente con toda la nación peruana.

Martín Liberman fiel a su estilo, no se guardó absolutamente nada, y contó sus sensaciones sobre este hecho protagonizado por Pedro Gallese. Quien se comportó de forma errada, y transgredió la integridad de un joven de 17 años. Ahora vamos con las palabras textuales del ex conductor de Fox Sports.

“Me pareció lamentable. No tiene justificativo alguno. Gallese tiene que llamar a ese chico y pedirle disculpas, llamar a conferencia de prensa; además de comprarle un teléfono celular. Gallese no es nadie para tomar algo que no le pertenece y romperlo”. Empezó señalando Martín Liberman en la última edición de Al Estilo Juliana.

Martín Liberman carga contra Pedro Gallese:

También le hizo una solicitud al Pulpo, el líder de opinión en Sudamérica: “Gallese lo que está haciendo es reflejar su frustración, acusando a un niño o agrediendo a un niño. Es realmente inconcebible. Me dio mucha vergüenza que estén justificando la actitud del arquero, lo único que hay que hacer es condenarlo”.

Junto a él y la conductora estaba Paúl Pérez, periodista deportivo de la casa, quien le contestó algunas afirmaciones. En otras le dio completamente la derecha. Lo cual termina siendo bastante salomónico. Como se sabe, en Perú la voz de Martín Liberman es bastante seguida, y cada cosa mencionada, tomará cuerpo pronto.

¿Cuáles son las posibles sanciones que podría imponer la CONMEBOL?

Ahora mismo, en la Federación Peruana de Fútbol existe una preocupación gigante por la sanción que podría llegar desde CONMEBOL por la invasión al campo de juego. La cual podría ser desde una multa económica, perder aforo de manera sustancial, o ser directamente ordenados de jugar a estadio vacío contra el siguiente rival: Venezuela. Es un problema enorme, aunque no lo crean, se debe pensar dos veces, antes de ejecutar este tipo de movimientos.

¿Qué explicación dio Pedro Gallese sobre su accionar?

La posible explicación de Pedro Gallese sobre este suceso del celular del hincha, fue la siguiente: “Los hinchas se dejaron llevar por ver al campeón del mundo, pero no saben que nos pueden perjudicar porque nos pueden cerrar el estadio. Ayer (martes 17 de octubre) no fueron a alentar. Mi reacción fue porque sentí que le faltaron el respeto a nuestros colores”.