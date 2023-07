Universitario de Deportes, luego de cumplir con el trámite por Liga 1, venciendo como local a Unión Comercio, logró quitarse ese peso de encima. Para pensar ahora, en la vuelta por Copa Sudamericana, cuando reciba a Corinthians de Brasil en el Estadio Monumental.

Los Cremas está 1-0 abajo, en São Paulo la pasaron mal en la cancha, pero también en las afueras. Hasta hoy, se habla del caso de racismo confirmado, por parte del preparador físico. Sebastián Avellino hoy por hoy está detenido y puesto en prisión, por los cargos conocidos.

Sin embargo, un detalle especial sobre lo que pasó ese día fue la rápida reacción de Jean Ferrari para poder darle solución al tema. No conocíamos el trasfondo de todo el problema, hasta la palabra de Phillip Butters. Quien reveló en su programa de Willax TV, cómo charlo con el administrador crema.

CONSEJO DE PHILLIP BUTTERS A JEAN FERRARI:

Más que una conversación, fue un estilo de asesoramiento, por como cuenta El Sabelón: “Por eso gesto. Susceptibilidad o no, lo metieron preso. Encima es uruguayo, pasa eso y encima me llama Jean Ferrari, el gerente de la U, y me dice: ‘¿Qué hacemos?. Hermano, llámalo a (Alberto) Otárola para que interceda, el Cónsul es cenicero de moto, no sirve para nada, no nos hacen caso”.

La solución que le entregó Butters a Ferrari se volverá viral seguramente: “Otárola llama al embajador peruano, llaman al Cónsul y, ¿Quién intercede? (…) Y Lula da Silva, que es brasileño, es de Corinthians. Entonces, ahí ya tienes un problema grave porque va a venir acá (Perú) a pedir entradas de cortesía (200 o 300) en un estadio que va a tener 80.000 cremas, los del Timao estarán enardecidos por el caso de racismo”. ¿Cuál será el final de este tema?