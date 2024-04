Corría el minuto 68 del partido entre Los Pumas y América de México, en una jornada más de fútbol azteca. Piero Quispe fue el mejor futbolista por distancia, lo dicen los números fríos y el aliento de los hinchas, quienes felicitan lo hecho por el volante peruano. El ex Universitario de Deportes poco a poco está pagando con creces lo que fue su sorpresivo fichaje en las semanas pasadas.

Una vez que se dio la publicación de la cuenta oficial del cuadro universitario, los seguidores de forma casi inmediata fueron a darle las gracias: “Blinden a Quispe, es un jugadorazo”. “Pierito mil veces gracias por venir a este equipo, haces campeón a Pumas y directo a EUROPA”. “Aguanten bien si van a sacar a Quispe”. “Piero Quispe trajo de perra a Fidalgo, invente, peruano, invente”.

Cerrando sus conceptos, los hinchas, entre buenos y malos, pero siempre elogiando a Quispe: “La cag.. Cambiando a Piero”. “Tal vez fue para no arriesgar a Quispe, ya que tiene una amarilla, pero el partidazo que dio hoy junto con Suárez es brutal, nunca más deben ser banca”. “Estuvo bien, lo dije, Piero ha aportado mucho, pero ya no tenía recorrido, ahora solo falta Funes, ya no corre nada y no retiene, metan al memote”.

Queda claro que Piero Quispe está teniendo un realce en su carrera deportiva después de ser poco considerado en las últimas fechas. El volante de la Selección Peruana trabajó como nunca, demostrando que está para cualquier reto como futbolista. Ahora poco a poco levanta cabeza, con grandes triunfos como contra el América de México por 2-1 en un clásico de la ciudad.

¿Cuánto pagó finalmente Pumas de México a Universitario de Deportes por Piero Quispe?

Pumas de México pagó 1 millón 500 mil dólares a Universitario por la venta de Piero Quispe. El acuerdo se dio en la temporada 2024 y el cuadro de la Liga MX aseguró al popular Quispedri por tres temporadas. Después de ser campeón nacional contra Alianza Lima en el fútbol peruano.

¿Cuál es el valor actualmente de Piero Quispe?

Después de salir vendido de Universitario de Deportes, Piero Aldair Quispe Córdova está tazado en 1 millón y 800 mil euros, según menciona como información Transfermarkt. El volante peruano está remando para mejorar cada semana sus números en cancha, como contra el América en la última jornada.

¿Cuándo será el siguiente partido de Piero Quispe?

Para la jornada que vendrá en el presente deportivo de Piero Quispe. Con camiseta de Pumas UNAM chocará contra el cuadro de Querétaro en la jornada 17 del Torneo Clausura. Cotejo programado para el viernes 26 de abril a las (10:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio La Corregidora de Querétaro.