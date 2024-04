Hoy por hoy Alianza Lima está viviendo una batalla aparte con el ambiente deportivo, no dentro de la cancha, sino desde las oficinas. Esta vez fue en una entrevista para el Diario Depor con su periodista José Varela. Ahí aparecen fuertes afirmaciones, destacadas, que seguramente servirán como información para los hinchas del equipo del pueblo. Que está pendiente de todo lo que pasa con su club, en estos momentos.

Bruno Marioni hoy por hoy, suelta la fuerte afirmación: “Hemos sido claros con nuestra postura. Hubo errores muy marcados y no solo lo marcamos nosotros, sino también otros clubes. Si benefician o no benefician a otros clubes, creo que ustedes también pueden ser objetivos y también mencionarlo. Nosotros tenemos nuestra opinión y está muy clara; lo único que pedimos es transparencia y honestidad para que el fútbol no sea manchado”.

Se ampara también en Bruno Marioni lo que pasó hace poco, donde se cuestionó a los principales referees del fútbol peruano. Ahí entendemos por donde va la mano: “No lo hemos dicho nosotros. Lo ha dicho un ex árbitro (Fernando Chappell). Lo dicen los periodistas. Se han filtrado audios. No es algo personal. Está a la vista de todos y hay que tomar cartas en el asunto”.

De la misma manera, el propio argentino pegó a quienes hablan que es una marioneta del Fondo Blanquiazul: “Entiendo la pregunta. Yo no estuve acá en el pasado, pero lo que yo te puedo decir es que en el momento que yo reciba una orden con la que no esté de acuerdo, será el último día en que yo trabaje para Alianza Lima. Yo me debo a Alianza Lima. Respondo a Alianza Lima. Y trataré de hacer y de tomar las decisiones correspondientes para la mejora de Alianza Lima. No he recibido en ningún momento un cuestionamiento, o una orden de hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo”.

¿Cómo ve el presente de Alianza Lima?

Para Bruno Marioni deberían estar mejor, pero eso se puede cambiar de un día para otro: “Indudablemente, estamos en una situación que no esperábamos. Porque en el campeonato esperábamos estar algunos puntos más arriba y en la Copa Libertadores si bien desde los resultados no ha comenzado bien, creemos que vamos por el buen camino porque el equipo ha mostrado ser muy competitivo ante el actual campeón Fluminense y Cerro Porteño, que tiene una plantilla con el doble de presupuesto que el nuestro”.

¿Cuál es el estilo de juego en Alianza Lima?

De la misma manera, Bruno Marioni, precisó que hoy por hoy la representación en cancha: “Nosotros tenemos un equipo que compite de igual a igual contra cualquier rival, en algunos partidos encontramos un funcionamiento mejor, y en otros partidos, por obviedad de que también nos enfrentamos a equipos que proponen y que tienen un modelo de juego diferente, no lo encontramos; pero sí creo que el equipo se ha podido expresar en gran parte del torneo de la forma que lo quiere Alejandro Restrepo”.

¿Qué le diría a la gente que cuestiona a Alianza Lima?

Como parte final, el gerente de fútbol explicó que nadie se mete en su trabajo, y si en caso suceda, dará un paso al costado. Unas palabras bastante radicales al Diario Depor: “Vuelvo a responder. Desde lo deportivo yo tengo una autonomía absoluta para tomar las decisiones que sean convenientes para los beneficios de Alianza Lima”.