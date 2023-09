No son buenos días para Christian Cueva en Alianza Lima. Por más que el volante sea la figura del equipo, usado recurrentemente en Instagram e incluso lograr su renovación, el técnico Mauricio Larriera no lo tiene en consideración. Y no es que esté lesionado, sino que la razón sería mucho más determinante.

Llegando la información gracias al diario Libero, el medio deportivo reveló la principal razón por la que Mauricio Larriera descartó a Christian Cueva de Alianza Lima. Teniendo el cotejo ante Carlos Mannucci este domingo 24 de septiembre, es oficial: ‘Aladino’ no jugará el partido.

Chocando por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, Mauricio Larriera no tomará en cuenta a Christian Cueva en Alianza Lima. Al menos no estará en el once inicial, así lo manifestó Libero en su versión web: “‘Cuevita’ no presenta ninguna lesión, pero Mauricio Larriera estaría analizando un once mucho más ofensivo”.

¿Por qué Larriera descartó a Cueva? ‘Aladino’ la pasa mal en Alianza

También, respaldando la información, se conoció que Mauricio Larriera comentó en conferencia de prensa que Christian Cueva no estaba en su mejor forma. Hablando del volante de Alianza Lima, el técnico reveló que todos los jugadores íntimos tienen que esforzarse para estar en el once inicial.

Alianza Lima se juega la vida ante Carlos Mannucci el próximo domingo 24 de septiembre. Chocando por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, el duelo es de vida o muerte para el plantel de Mauricio Larriera pues está a la caza de Sporting Cristal, plantel que le lleva tres puntos a falta de 5 fechas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo, el día domingo 24 de septiembre por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 y enfrentará a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 13 partidos y se ubica en la posición 3 con 7 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, con 13 goles a favor y 4 goles en contra.